मेरे लिए आसान है; पाक-अफगानिस्तान युद्ध को शांत करवाने को लेकर ट्रंप

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। लेकिन इस युद्ध को सुलझाना उनके लिए आसान है। क्योंकि उन्हें युद्ध को सुलझाना अच्छा लगता है।

Sat, 18 Oct 2025 01:03 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। इस युद्ध को सुलझाना उनके लिए आसान होगा। हालांकि उन्हें अमेरिका को भी चलाना है लेकिन उन्हें युद्ध खत्म करवाना पसंद है। उन्हें लाखों लोगों की जान बचाना पसंद है।

