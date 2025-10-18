Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump said about the Pakistan Afghanistan war that it is easy for him to resolve it
मेरे लिए आसान है; पाक-अफगानिस्तान युद्ध को शांत करवाने को लेकर ट्रंप
संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। लेकिन इस युद्ध को सुलझाना उनके लिए आसान है। क्योंकि उन्हें युद्ध को सुलझाना अच्छा लगता है।
Sat, 18 Oct 2025 01:03 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। इस युद्ध को सुलझाना उनके लिए आसान होगा। हालांकि उन्हें अमेरिका को भी चलाना है लेकिन उन्हें युद्ध खत्म करवाना पसंद है। उन्हें लाखों लोगों की जान बचाना पसंद है।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
