28 साल की कैरोलिन लेविट ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए इस साल अगस्त में व्हाइट हाउस का पद छोड़ दिया था। उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद अप्रैल के अंत में मैटरनिटी लीव ली थी और फिर वे वापस नहीं लौटीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की पूर्व प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की जमकर तारीफ करते हुए उनकी जगह नया उत्तराधिकारी ढूंढने को एक बड़ी चुनौती बताया है। शनिवार को 'फॉक्स न्यूज' से बातचीत में ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि लेविट का अपनी नवजात बेटी के प्रति लगाव अब उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि उनके जैसा काबिल दूसरा व्यक्ति मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है।

ट्रंप ने लेविट के काम की सराहना करते हुए कहा, "कैरोलिन शानदार थीं; वह एक समस्या हैं। वह एक बड़ी समस्या हैं- मैंने खुद उनसे यह बात कही है।" उनकी संवाद शैली की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने आगे चुटकी ली, "वह अब मुझसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती हैं, यह बहुत बुरा है, लेकिन वह बहुत अच्छा कर रही हैं।" ट्रंप ने भरोसा जताया कि फॉक्स न्यूज के साथ अपने नए काम के जरिए वह एक बड़ी "स्टार" बनकर उभरेंगी।

बच्चों की परवरिश के लिए छोड़ा था व्हाइट हाउस 28 साल की कैरोलिन लेविट ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए इस साल अगस्त में व्हाइट हाउस का पद छोड़ दिया था। उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद अप्रैल के अंत में मैटरनिटी लीव ली थी और बाद में घोषणा की थी कि वह प्रेस सचिव के पद पर वापस नहीं लौटेंगी। अमेरिकी इतिहास में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत रहीं लेविट अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप प्रशासन की सबसे मुखर और प्रमुख बचावकर्ता के रूप में उभरी थीं।

86 में से 81 दिन खाली रही कुर्सी, 5 दिन में ही हट गईं केटी जकारिया लेविट के जाने के बाद से व्हाइट हाउस को किसी स्थायी प्रेस सचिव की तलाश में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 86 दिनों में से 81 दिन यह महत्वपूर्ण पद बिना किसी स्थायी अधिकारी के खाली रहा है।

बीच में 12 अक्टूबर को कंजर्वेटिव कमेंटेटर केटी जकारिया को इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन महज पांच दिन बाद ही 16 अक्टूबर को उन्होंने पद छोड़ दिया। इसके साथ ही उनके नाम अमेरिकी इतिहास में सबसे कम समय तक प्रेस सचिव रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि जकारिया इस पद पर बने रहने को लेकर पुनर्विचार करें और अगर वह नहीं चाहतीं तो उन्हें इसे जारी रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि, जकारिया ने बाद में उन खबरों को खारिज किया था कि उन्हें पद से बर्खास्त किया गया है।