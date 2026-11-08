'हार के बाद कैसा लग रहा है ट्रंप?', पत्रकार के सवाल से भागते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति
एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी पूछ लिया कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ट्रंप ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से वहां से निकल गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अपनी चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स को हटाकर स्टीफन मिलर को यह जिम्मेदारी देने का फैसला उन्होंने क्यों किया। इस दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से यह भी पूछ लिया कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ट्रंप ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से वहां से निकल गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी वाइल्स को हटाने के फैसले पर कहा कि वह बदलाव करना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी जिंदगी में बदलाव करने पड़ते हैं और हमें भी कुछ कदम उठाने होते हैं।' इससे पहले ट्रंप ने उन खबरों को खारिज किया था, जिनमें कहा गया कि वह सूसी वाइल्स को उनके पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, इस सप्ताह मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार मिलने के बाद व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई। ट्रंप ने स्टीफन मिलर को नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का फैसला इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लिया है।
ईरान के साथ तनाव पर क्या बोले ट्रंप
पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों में स्थिति अच्छी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6-7 महीनों में अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया है। हालांकि, यह दावा पहले सामने आई सैन्य हताहतों की खबरों से मेल नहीं खाता। इसी साल जुलाई में ट्रंप ईरान के हमलों में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।
इसके अलावा, अक्टूबर तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में 23 सैनिकों की मौत होने की खबरें सामने आई थीं। ट्रंप प्रशासन पर सैनिकों की मौत से जुड़े आंकड़े छिपाने के आरोप भी लगे थे। शुक्रवार को बातचीत के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देना जल्द ही बंद कर दिया और वहां से जाने लगे। ट्रंप ने पीछे मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें