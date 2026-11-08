'हार के बाद कैसा लग रहा है ट्रंप?', पत्रकार के सवाल से भागते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति

एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी पूछ लिया कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ट्रंप ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से वहां से निकल गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अपनी चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स को हटाकर स्टीफन मिलर को यह जिम्मेदारी देने का फैसला उन्होंने क्यों किया। इस दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से यह भी पूछ लिया कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ट्रंप ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से वहां से निकल गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी वाइल्स को हटाने के फैसले पर कहा कि वह बदलाव करना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी जिंदगी में बदलाव करने पड़ते हैं और हमें भी कुछ कदम उठाने होते हैं।' इससे पहले ट्रंप ने उन खबरों को खारिज किया था, जिनमें कहा गया कि वह सूसी वाइल्स को उनके पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, इस सप्ताह मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार मिलने के बाद व्हाइट हाउस में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई। ट्रंप ने स्टीफन मिलर को नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का फैसला इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लिया है।

ईरान के साथ तनाव पर क्या बोले ट्रंप पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों में स्थिति अच्छी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6-7 महीनों में अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया है। हालांकि, यह दावा पहले सामने आई सैन्य हताहतों की खबरों से मेल नहीं खाता। इसी साल जुलाई में ट्रंप ईरान के हमलों में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।