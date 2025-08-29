Donald Trump revokes former Vice President Kamala Harris Secret Service protection पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा ली गई वापस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump revokes former Vice President Kamala Harris Secret Service protection

पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा ली गई वापस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला

गवर्नर गेविन न्यूजम को गुरुवार देर रात हैरिस की सुरक्षा हटने के बारे में जानकारी दी गई थी। हैरिस के पति डग एमहॉफ की निजी सुरक्षा भी पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी के लिए प्रावधानों के तहत 21 जुलाई को समाप्त हो गई थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा ली गई वापस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी रद्द कर दी। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद अधिकतम 6 महीने तक संघीय सरकार की सुरक्षा मिलती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा मिलती है। सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुपचुप तरीके से एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हैरिस के लिए छह महीने से अधिक समय तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

ये भी पढ़ें:जिनपिंग से पीएम मोदी की कितनी मुलाकात? क्या ट्रंप टैरिफ का निकलेगा कोई तोड़

रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूजम को गुरुवार देर रात हैरिस की सुरक्षा हटने के बारे में जानकारी दी गई थी। हैरिस के पति डग एमहॉफ की निजी सुरक्षा भी पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी के लिए मानक प्रावधानों के तहत 21 जुलाई को समाप्त हो गई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने 2008 में एक कानून पारित किया था, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपतियों, उनके जीवनसाथी और 16 वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चों को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने तक सीक्रेट सर्विस सुरक्षा मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया। सीएनएन ने बताया कि ट्रंप की ओर से हैरिस की सुरक्षा समाप्त करने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह जल्द ही अपनी नई बायोग्राफी '107 डेज' रिलीज होने वाली है।

शीर्ष पद की जिम्मेदारी निभाने को तैयार: जेडी वेंस

दूसरी ओर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि उनकी वर्तमान भूमिका ने उन्हें किसी भी भयावह त्रासदी की स्थिति में देश का शीर्ष पद संभालने के लिए तैयार किया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उम्मीद जताई कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वेंस ने 79 वर्षीय ट्रंप के स्वास्थ्य के बारे में चल रही अटकलों को खारिज किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘राष्ट्रपति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।’ उन्होंने कहा कि उनकी वर्तमान भूमिका ने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति पद संभालने के लिए सबसे बेहतर तरीके से तैयार किया है।

Donald Trump America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।