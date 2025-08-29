पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा ली गई वापस, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला

गवर्नर गेविन न्यूजम को गुरुवार देर रात हैरिस की सुरक्षा हटने के बारे में जानकारी दी गई थी। हैरिस के पति डग एमहॉफ की निजी सुरक्षा भी पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी के लिए प्रावधानों के तहत 21 जुलाई को समाप्त हो गई थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी रद्द कर दी। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद अधिकतम 6 महीने तक संघीय सरकार की सुरक्षा मिलती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा मिलती है। सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुपचुप तरीके से एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हैरिस के लिए छह महीने से अधिक समय तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूजम को गुरुवार देर रात हैरिस की सुरक्षा हटने के बारे में जानकारी दी गई थी। हैरिस के पति डग एमहॉफ की निजी सुरक्षा भी पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी के लिए मानक प्रावधानों के तहत 21 जुलाई को समाप्त हो गई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने 2008 में एक कानून पारित किया था, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपतियों, उनके जीवनसाथी और 16 वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चों को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने तक सीक्रेट सर्विस सुरक्षा मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया। सीएनएन ने बताया कि ट्रंप की ओर से हैरिस की सुरक्षा समाप्त करने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह जल्द ही अपनी नई बायोग्राफी '107 डेज' रिलीज होने वाली है।