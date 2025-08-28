Donald Trump Republican Party candidate vows to end Islam in Texas, burns Quran in campaign video ‘इस्लाम खत्म न हुआ तो बेटियों से होगा रेप, बेटों का सिर कलम’; ट्रंप के उम्मीदवार ने जलाई कुरान, International Hindi News - Hindustan
वीडियो में गोमेज एक विवादास्पद संदेश देते हुए कहती हैं कि अगर हम इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म नहीं करेंगे तो आपकी बेटियों का बलात्कार होगा और आपके बेटों का सिर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद वह कैमरे के सामने कुरान जलाती हैं।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, टेक्सासThu, 28 Aug 2025 11:22 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की एक उम्मीदवार ने इस्लामोफोबिया में आकर कुछ ऐसी हरकतें की हैं और ऐसे बयान दिए हैं कि अब उनकी चहुंओर निंदा हो रही है। दरअसल, टेक्सास में 2026 में होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज़ ने कहा है कि अगर इस्लाम खत्म नहीं हुआ तो बेटियों से बलात्कार होता रहेगा और बेटों का सिर कलम होता रहेगा। गोमेज ने इस बारे में एक वीडियो बयान जारी किया है। हालांकि, चहुंओर आलोचना झेलने के बाद गोमेज़ ने वह वीडियो डिलीट कर दिया है।

द इंडिपेंडेंट के अनुसार, गोमेज ने कथित तौर पर पवित्र कुरान की एक प्रति में आग लगाते हुए "इस्लाम को खत्म करने" की कसम खाते हुए एक चुनावी वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था। 2026 में टेक्सास के 31वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट सीट के लिए चुनाव लड़ रही वैलेंटिना गोमेज़ ने अब वह वीडियो हटा दिया है लेकिन उनके द्वारा साझा की गई वीडियो क्लिप की व्यापक निंदा हो रही है। अमेरिका समेत अन्य देशों में भी रिपबल्किन उम्मीदवार के प्रति आक्रोश पैदा हो गया है।

टेक्सास में सिर्फ एक फीसदी मुसलमान

रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्सास की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ एक फीसदी है। बावजूद इसके गोमेज़ ने अपने चुनाव अभियान को बार-बार इस्लामोफोबिक बयानबाजी के इर्द-गिर्द केंद्रित रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में, गोमेज़ एक विवादास्पद संदेश देते हुए कहती हैं, "अगर हम इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म नहीं करेंगे तो आपकी बेटियों का बलात्कार होता रहेगा और आपके बेटों का सिर कलम कर दिया जाएगा।" इसके बाद वह कैमरे के सामने कुरान जलाती हैं।

7 अक्टूबर के हमास के हमले का भी जिक्र

गोमेज़ ने आगे कहा, "अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है, इसलिए ये आतंकवादी मुसलमान 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं।" वीडियो के अंत में गोमेज़ कहती हैं कि वह "ईसा मसीह द्वारा संचालित" हैं, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि धर्म उनके चुनावी संदेश के मूल में है। आलोचनाओं के बावजूद, गोमेज़ ने अपने अभियान को और भी ज़ोरदार बना दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “मैं अपने कार्यों पर कायम हूं और मैं उस पुस्तक के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसने एबी गेट पर 13 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की जान ले ली और हमारी हत्या का आह्वान किया।”

पहले भी विवादों में रहीं गोमेज़

ऐसा पहली बार नहीं हआ है, जब गोमेज़ भड़काऊ कार्रवाइयों के लिए सुर्खियों में आई हैं। मई 2025 में, उन्होंने टेक्सास स्टेट कैपिटल में एक मुस्लिम नागरिक सहभागिता कार्यक्रम में धावा बोल दिया था और इस्लाम विरोधी भाषण देने से पहले माइक्रोफ़ोन छीन लिया था। उस कार्यक्रम के वीडियो फुटेज में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया था, "टेक्सास में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में मेरी मदद करें ताकि हम अमेरिका के इस्लामीकरण को रोक सकें। मैं सिर्फ़ ईश्वर से डरती हूँ।"

