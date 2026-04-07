पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि… ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाक का नाम?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान, नाटो और कई अन्य दूसरे मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान ट्रंप ने दो मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच बीते मई महीने में हुए संघर्ष का जिक्र किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने सोमवार रात एक बार फिर अपना पुराना राग अलापा है। ईरान संग बीते एक महीने से युद्ध लड़ने वाले ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा किया है। अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दो बार इस संघर्ष को रुकवाने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि भारत-पाक जंग रोककर ट्रंप ने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाईं।
गौरतलब है कि बीते साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ गया था, जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमले हुए थे जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ट्रंप इसी संघर्ष को सुलझाने का दावा करते रहे हैं।
भारत निकाल चुका है दावों की हवा
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों बार कहा है कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाई। अमेरिका की जी हुजूरी करने वाले पाकिस्तान ने भी ट्रंप के हां में हां मिलाया है। हालांकि भारत ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि चार दिनों तक भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का अनुरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच DGMO स्तर पर हुई चर्चा के बाद ही युद्धविराम लागू हुआ था।
इस बार क्या बोले ट्रंप?
वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "मैंने 8 युद्ध खत्म किए, जिनमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई हैं।" उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार भी यह दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष समेत 8 युद्धों को रोका, लेकिन फिर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला।
साथियों पर बरसे
ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो सहित अन्य सहयोगी देशों को भी खूब सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि NATO के सहयोगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद करने से हिचकिचा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "क्या आप जानते हैं कि हमारी मदद और किसने नहीं की? दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की। क्या आप जानते हैं कि हमारी मदद और किसने नहीं की? ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की। क्या आप जानते हैं कि हमारी मदद और किसने नहीं की? जापान ने। हमने जापान में 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, ताकि उन्हें उत्तर कोरिया से बचाया जा सके। हमने दक्षिण कोरिया में 45,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, ताकि हम किम जोंग उन से सुरक्षित रह सकें, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं।"
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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