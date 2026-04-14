ट्रंप ने हटाई खुद को ईसा मसीह दिखाने वाली पोस्ट, बोले- मुझे लगा कि इसमें मैं...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को यीशु मसीह दिखाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसमें एक रेक क्रास के डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को यीशु मसीह के रूप में दिखाने वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इस पोस्ट को डिलीट करने के बाद ट्रंप ने कहा कि वह उस तस्वीर में एक डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसको पोस्ट किया था। ट्रंप के समर्थकों समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी।

सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी झंड़े के सामने एक बीमार मरीज को छूते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल, ट्रंप का यह सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय में सामने आया था, जब उनकी पोप लियो से बातूनी लड़ाई चालू है। पोप ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप की आलोचना की थी। इस संघर्ष के खिलाफ बोलने के बाद ट्रंप ने अमेरिका में जन्मे पोप को "अपराध के मामले में कमजोर" कहा था। इसके बाद पोप ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा कि वह ट्रंप या ट्रंप प्रशासन से नहीं डरते।

इस पोस्ट को हटाने के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही यह तस्वीर पोस्ट की थी और कहा कि उन्हें लगा कि तस्वीर में उन्हें एक चिकित्सक के रूप में दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा, "मैंने इसे पोस्ट किया था, और मुझे लगा कि इसमें मैं एक डॉक्टर के रूप में हूं, और इसका संबंध रेड क्रॉस से है। मेरा काम एक डॉक्टर के रूप में लोगों को ठीक करना है, और मैं वास्तव में लोगों को ठीक करता हूं।"