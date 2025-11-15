अमेरिका में बढ़ी महंगाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों से हटा लिया टैरिफ, चुनावी हार भी बनी वजह

Hindustan Hindi News
संक्षेप: ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरका में महंगाई बढ़ रही है। अब इस महंगाई से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कॉफी, बीफ और फल समेत कुछ चीजों पर टैरिफ हटाने का फैसला किया है। 

Sat, 15 Nov 2025 09:48 AM
डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ का खामियाजा अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ गई है। अब महंगाई से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कई चीजों पर टैरिफ हटाने का फैसला किया है। इनमें कॉफी, बीफ और फल शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं।

बता दें कि इस महीने होने वाले ऑफ ईय इलेक्शन में वर्जीनिया, न्यू जर्सी और अन्य जगहों पर डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत हुई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजों पर टैरिफ हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, हम कॉफी जैसी कुछ चीजों पर टैरिफ वापस ले रहे हैं। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा, कुछ चीजों के दाम में इजाफा हुआ है। हालांकि बड़े पर देखें तो यह देश के हित में उठाया गया कदम है।

ट्रंप ने दावा किया कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मंहगाई के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने के पीछे टैरिफ जिम्मेदार नहीं है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी की जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं।

बता दें कि ब्राजील अमेरिका को सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करता था। वहीं ब्राजील पर भयंकर टैरिफ लगने की वह से इसकी कीमतें बढ़ गईं। ट्रंप ने चाय, फलों के जूस, कोकोआ, मसाले, केले,संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों से टारिफ हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि अमेरिका कई देशों के साथ व्यापार वार्ता भी कर रहा है। अमेरिका ने इक्वाडोर, एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ कृषि उत्पादों को लेकर समझौता किया है और टैरिफ में ढील दी है।

भारत पर भी कम करेंगे टैरिफ?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ ‘‘न्यायसंगत व्यापार समझौते’’ पर पहुंचने के ‘‘काफी करीब’’ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) को ‘‘एक समय’’ कम कर देंगे। यह दो हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद जताई है।

