ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिक भेजने से ट्रंप का इनकार, कहा- उन्हें कहीं नहीं भेज रहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में यूएस सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सैनिकों को कहीं नहीं भेज रहे हैं। इससे पहले युद्ध की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वह सैनिकों को भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया के युद्ध में यूएस आर्मी को भेजने की संभावना से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को इस बात के संकेत दिए कि युद्ध के चौथे सप्ताह में पहुंचने के बाद भी वह ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को भेजने के पक्ष में नहीं है। जापानी पीएम तकाइची के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि ईरान युद्ध के शुरू होने के दो दिन बाद ट्रंप ने ही वहां पर सैनिक भेजने का संकेत देते हुए कहा था कि उन्हें ऐसा करने में कोई डर नहीं है। हालांकि, अब उन्होंने ही इससे इनकार भी कर दिया है।

वाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री तकाइची के साथ मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान में जारी युद्ध पर सवालों के जवाब दिए। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान में सैनिक भेजने के बारे में सोच रहा है? इसका जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मैं कहीं भी सैनिक नहीं भेज रहा हूं... अगर मैं भेज भी रहा होता, तो मैं निश्चित रूप से आपको नहीं बताता। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मै वहां पर सैनिक नहीं भेज रहा हूं। हम जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे।”

अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर: ट्रंप ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। उन्होंने कहा, "हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। हमारे पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं। हम सबसे अच्छे हथियार बनाते हैं। उस रात 114 रॉकेट दागे गए थे और हर एक को हमारे एयर डिफेंस से नष्ट कर दिया गया। यह वाकई अद्भुत है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम हमेशा सर्वोत्तम स्थिति में रहें।"

ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा, इस पर हर देश मुझसे सहमत: ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुनिया और मध्य-पूर्व के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और इस बात पर दुनिया के लगभग सभी देश मुझसे सहमत हैं।