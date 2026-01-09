माचाडो पर बदल रहा ट्रंप का मन? पहले वेनेजुएला के नेतृत्व के लिए अक्षम बताया, अब मीटिंग की बात
कल तक वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया माचाडो की आलोचना करने वाले ट्रंप अब उनसे मिलने का मन बना रहे हैं। जीहां, वेनेजुएला में नेता विपक्ष मारिया कोरिना माचाडो अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। इस दौरान ट्रंप और माचाडो की मुलाकात भी हो सकती है। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूं कि वह अगले हफ्ते आ सकती हैं। मैंने सुना है कि वह मुझसे मिलने की इच्छुक हैं। इससे पहले ट्रंप ने माचाडो को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं। इसे दोनों के बीच बदलते रिश्तों के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है।
तारीफ की, लेकिन कुछ और भी कहा
बता दें कि ट्रंप ने माचाडो को एक अच्छी महिला कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि माचाडो को इतना समर्थन और सम्मान नहीं मिल रहा है कि वह अपने देश का नेतृत्व कर पाएं। ट्रंप ने कहा कि माचाडो से यह उनकी पहली मुलाकात होगी। बता दें पिछले साल अक्टूबर में माचाडो को नोबल का शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए जमकर लॉबिंग की थी। लेकिन इसके बावजूद वह इससे महरूम रह गए थे। बता दें कि माचाडो ने फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में कहा था कि वह प्रेसीडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर करने के लिए ट्रंप को निजी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगी। बता दें कि वेनेजुएला में फिलहाल उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज सत्ता संभाल रही हैं।
वेनेजुलएला के तेल पर क्या बोले
वहीं, वेनेजुएला के हालात पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस देश में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वेनेजुएला में एक चुनाव तक नहीं हो पा रहा है। उन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि चुनाव होता कैसे है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक बदलाव को आर्थिक सुधार से भी जोड़ा। ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को वाइट हाउस में ऑयल एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री में सुधार के लिए ऊर्जा कंपनियों की अहम भूमिका होगी।
