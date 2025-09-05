मुझे दिखाने के लिए परेड की; अब चीन से भी चिढ़ गए ट्रंप, जमकर निकाली भड़ास

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमा, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के नेताओं सहित 26 विदेशी नेताओं ने इसमें भाग लिया था।

भारत के साथ टैरिफ वॉर के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि चीन ने उन्हें दिखाने के लिए परेड का आयोजन किया था। चीन ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बुधवार को एक विशाल परेड में पहली बार कई नए हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसमें लेजर हथियार, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई चीजें शामिल थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था।' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैं जानता हूं कि वह किन कारणों से ऐसा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि मैं उसे देख रहा हूं। मैं देख रहा था।'

उन्होंने कहा, 'शी दोस्त हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि वहां अमेरिका का जिक्र ही नहीं हुआ।' उन्होंने कहा, 'हमने आजादी दिलाने में चीन की बहुत मदद की है और उसके श्रेय के हकदार हैं।' एक दिन पहले ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के जरिए उम्मीद जताई थी कि शी अपने भाषण में अमेरिका का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने खासतौर से अमेरिका का नाम नहीं लिया।

किस उम्मीद में थे ट्रंप परेड से पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'बड़े सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी उस समर्थन और खून का जिक्र करेंगे, जो चीन को विदेशी आक्रमणकारी से आजादी दिलाने के लिए अमेरिका ने दिया है। चीन की जीत और गौरव में कई अमेरिकियों की मौत हो गई। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनकी बहादुरी और कुर्बानी के लिए सम्मानित किया जाएगा और याद किया जाएगा।'