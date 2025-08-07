Donald Trump Putin meeting fixed date and place will be announced soon amid Ukraine war डोनाल्ड ट्रंप-पुतिन की मुलाकात जल्द, क्या युद्ध रोकने पर होगी बात; जेलेंस्की भी होंगे शामिल?, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump Putin meeting fixed date and place will be announced soon amid Ukraine war

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। क्रेमलिन के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। हालांकि इसमें जेलेंस्की के शामिल होने की संभावना कम है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोThu, 7 Aug 2025 05:25 PM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। क्रेमलिन के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस को डेडलाइन दे रखी है। यह डेडलाइन आठ अगस्त को पूरी हो रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच इस बैठक की जानकारी रूसी राष्ट्रपति के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने दी। उन्होंने कहा कि यह बैठक अगले हफ्ते होने वाली है। हालांकि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बैठक में शामिल होने की संभावनाओं को दरकिनार कर दिया।

जगह हो गई है तय
पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों पक्ष इसे अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। मीटिंग के लिए जगह को लेकर सहमति बन गई है तथा बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। इस साल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी। तीन साल से भी अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध में यह एक अहम पड़ाव होगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस मुलाकात से लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपनी अपनी मांगों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच अब भी दूरी बनी हुई है।

अमेरिकी राजदूत के सुझाव पर चर्चा
उशाकोव ने कहा कि अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ ने इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति को शामिल करने का सुझाव दिया था। हालांकि इस सुझाव पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई। यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक की घोषणा ट्रंप की शुक्रवार की समय सीमा को कैसे प्रभावित करेगी। क्या रूस को हत्या बंद करनी चाहिए या भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

2021 में हुई थी अमेरिका-रूस बैठक
यह बैठक 2021 के बाद पहली अमेरिका-रूस शिखर बैठक होगी। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने जेनेवा में पुतिन से मुलाकात की थी। यह ट्रंप के युद्ध को समाप्त करने के प्रयास की ओर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे लड़ाई रुक जाएगी क्योंकि मॉस्को और कीव शांति के लिए अपने-अपने शर्तों पर बहुत दूर हैं।

