भारत के लिए ट्रंप-पुतिन मुलाकात के मायने क्या, अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने के आसार?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बैठक होने वाली है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को, यूरोप और यूक्रेन तक इस बैठक पर नजरें जमाए हुए है। वहीं, भारत भी ट्रंप-पुतिन में कम दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वजह, इस बैठक के नतीजों से तय होगा कि रूसी तेल आयात करने पर भारत को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलेगी या नहीं। ट्रंप और पुतिन की बैठक पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन के कुछ घंटों बाद होने वाली है। लाल किले पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत में हाई क्वॉलिटी के सामान बनाने पर जोर दिया। पॉलिसी में भी बदलाव की बात कही। साथ ही आत्मनिर्भर होने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर भी जोर दिया।

बढ़ जाएगा टैरिफ का बोझ?

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है। यह कई अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसमें ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ तो महज इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से तेल आयात करता है। अमेरिका का कहना है कि भारत को तेल निर्यात करके रूस जो पैसे कमा रहा है, उससे यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर अमेरिका और रूस की बातचीत विफल होती है तो भारत को और ज्यादा टैरिफ का बोझ सहना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ का नुकसान भारत के उत्पादों पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत का निर्यात तो प्रभावित होगा ही, घरेलू उत्पादन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है।

भारत की लगी हैं नजरें

भारतीय अधिकारियों ने अलास्का पर अपनी नजरें लगा रखी हैं। ट्रंप और पुतिन में बात बनी तो अमेरिका के बर्ताव में नरमी आ सकती है। वहीं, बात बिगड़ने पर अमेरिका अपनी नीतियों में और सख्ती ला सकता है। टैरिफ की टेंशन के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध पूरी तरह से ट्रैक पर हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने वाला है। जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि उम्मीद है कि अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी टीम मध्य-अगस्त में दिल्ली पहुंचेगी।

ट्रंप ने क्या कहा

गुरुवार को ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ बढ़ने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इससे रूस के ऊपर दबाव पड़ा है और वह अमेरिका से बातचीत के लिए राजी हुआ है। विदेशी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि वॉशिंगटन की मंशा भारत को आर्थिक दबाव में रखने की है। उसने ऐसी रणनीति बनाई है ताकि मॉस्को को भी प्रभाव में रखा जाए। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भड़का तो भारत के अमेरिकी निर्यात पर काफी असर पड़ेगा। खासतौर श्रम से जुड़े सेक्टर्स में।