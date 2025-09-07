Donald Trump Putin Alaska meeting preparations to impose new sanctions on Russia फेल रही अलास्का की मीटिंग? गुस्साए ट्रंप बोले- रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump Putin Alaska meeting preparations to impose new sanctions on Russia

फेल रही अलास्का की मीटिंग? गुस्साए ट्रंप बोले- रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह रूस के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने क तैयारी कर रहे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:20 PM
share Share
Follow Us on
फेल रही अलास्का की मीटिंग? गुस्साए ट्रंप बोले- रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी

यूक्रेन मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस के बीच लगातार खींचतान जारी है। कुछ हफ्ते पहले ही अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद इस बात के आसार लगाए जा रहे थे कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ वह आसार भी हवा हो गए। अब राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से रूस से ऊपर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका यह बयान रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए एक बड़े हवाई हमले के बाद सामने आया है।

वाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप से पूछा गया कि क्या हाल में यूक्रेन पर हुए हमले के बाद वह रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हैं। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई कि वह रूस के ऊपर किस तरह के नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं।

अपडेट की जा रही है।

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।