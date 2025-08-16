Donald Trump Putin Alaska meeting Open challenge Hillary Clinton Nobel Peace Price ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी, अगर... अलास्का में मीटिंग पर हिलेरी क्लिंटन की चुनौती, International Hindi News - Hindustan
Donald Trump Putin Alaska meeting Open challenge Hillary Clinton Nobel Peace Price

ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी, अगर... अलास्का में मीटिंग पर हिलेरी क्लिंटन की चुनौती

Trump Putin Alaska meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति और पुतिन की मीटिंग को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप यूक्रेन की जमीन को गंवाए बिना समझौता करवा देते हैं तो मैं खुद उन्हें नोबेल के लिए नामांकित करूंगी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 07:36 AM
Alaska: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष के बीच हुई बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। इस बैठक के ठीक पहले अमेरिका में उनकी कटु आलोचक रहीं हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देते हैं और यूक्रेन को अपनी जमीन नहीं गंवानी पड़ती तो फिर वह खुद ही उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगीं।

अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हिलेरी ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "अगर वह इस भयानक युद्ध का अंत कर सकते हैं, अगर वह यूक्रेन को ऐसी स्थिति में डाले बिना युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं, जहां पर उसे अपनी जमीन को किसी हमलावर को न सौंपना पड़े। अगर वह पुतिन के सामने सचमुच खड़े हो सकते हैं, जहां अभी तक हमने उन्हें नहीं देखा तो सचमुच वह नोबेल के हकदार हैं, और खुद उन्हें नामांकित करूंगीं।"

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग को लेकर चल रही बातचीत पर क्लिंटन ने कहा, “वह (ट्रंप) किसी दोस्त से नहीं मिल रहे हैं... वह एक ऐसे विरोधी से मिल रहे हैं जो किसी भी कीमत पर अमेरिका और उसके पश्चिमी गठबंधन का विनाश देखना चाहता है।”

आपको बता दें ट्रंप से राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने वाली हिलेरी क्लिंटन की यह टिप्पणी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के कुछ घंटे पहले आई थी।

गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग समाप्त हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में युद्ध को समाप्त करने को लेकर तो कोई समझौता नहीं हुआ लेकिन दोनों ही तरफ का माहौल देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को भी संबोधित किया, जहां पर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ट्रंप 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।

