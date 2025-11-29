US के पास 1, रूस पर 48... क्या बकवास है; किस चीज की तुलना कर झल्लाए ट्रंप, दिया ऑर्डर

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप आइसब्रेकर जहाजों के मामले में अमेरिका को पिछड़ते देख झल्ला गए। उन्होंने बताया इस बात का पता चलते ही कि हमारे पास केवल एक जहाज है, उन्होंने तुरंत ही फिनलैंड को ऐसे 11 जहाजों का ऑर्डर दिया है। यह जल्दी ही अमेरिका को मिल जाएंगे।

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल में अमेरिका को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने के मिशन पर लगे हुए हैं। ऐसे में किसी फील्ड में पीछे रहना, वह भी रूस से उन्हें नागवार गुजरता है। हालांकि, अभी ट्रंप ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के पास बर्फ तोड़ने वाले जहाज केवल एक हैं, जबकि रूस के पास यह कहीं ज्यादा है। दोनों देशों के बीच के इस बड़े अंतर को ट्रंप ने बकवास या हास्यास्पद बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे 11 जहाजों का ऑर्डर दे दिया गया है।

आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी को बढ़ाने का सपना देख रहे ट्रंप ने दोनों देशों के बीच इस बड़े अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "आप जानते हैं, हमारे पूरे देश के पास सिर्फ एक है। रूस के पास 48... और हमारे पास एक। यह बहुत ही हास्यास्पद है।"

इससे पहले अमेरिका और फिनलैंड के बीच में अक्तूबर में एक 6.1 बिलियन डॉलर का समझौता किया गया था। इसके तहत अमेरिका और फिनलैंड मिलकर इन जहाजों का निर्माण करेंगे। इनमें से चार जहाज फिनलैंड के शिपयार्ड में रहेंगे, जबकि सात जहाज अमेरिका के पास।

इन नए आइसब्रेकर जहाजों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाज मिल रहे हैं। यह बहुत ही जल्दी आ जाएंगे।