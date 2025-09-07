दक्षिण कोरिया के दौरे की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग से भी हो सकती है मुलाकात

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने शी जिनपिंग ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया था। ट्रंप ने भी उन्हें अमेरिका आने का ऑफर दिया, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप सलाहकार अक्टूबर में दक्षिण कोरिया का दौरा कर सकते हैं। वे एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि समिट में ट्रंप की चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना पर बातचीत चल रही है, हालांकि अभी कोई पक्का प्लान नहीं बना है। यह सम्मेलन अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में ग्योंगजू में होगा।

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने शी जिनपिंग ने फोन पर ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया था। ट्रंप ने भी उन्हें अमेरिका आने का ऑफर दिया, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इस ट्रिप को अमेरिका में और आर्थिक निवेश लाने के मौके के तौर पर भी देख रही है। व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया, 'दक्षिण कोरिया की यात्रा पर बात चल रही है, जिसमें आर्थिक सहयोग पर फोकस होगा।' इसके अलावा व्यापार, रक्षा और सिविल न्यूक्लियर सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।