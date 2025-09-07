दक्षिण कोरिया के दौरे की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग से भी हो सकती है मुलाकात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप सलाहकार अक्टूबर में दक्षिण कोरिया का दौरा कर सकते हैं। वे एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि समिट में ट्रंप की चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना पर बातचीत चल रही है, हालांकि अभी कोई पक्का प्लान नहीं बना है। यह सम्मेलन अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में ग्योंगजू में होगा।
रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने शी जिनपिंग ने फोन पर ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया था। ट्रंप ने भी उन्हें अमेरिका आने का ऑफर दिया, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इस ट्रिप को अमेरिका में और आर्थिक निवेश लाने के मौके के तौर पर भी देख रही है। व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया, 'दक्षिण कोरिया की यात्रा पर बात चल रही है, जिसमें आर्थिक सहयोग पर फोकस होगा।' इसके अलावा व्यापार, रक्षा और सिविल न्यूक्लियर सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
किम जोंग उन के भी पहुंचने की अटकलें
डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से दोबारा मुलाकात का मौका भी बन सकता है, लेकिन किम का समिट में शामिल होना अभी पक्का नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का ज्यादा ध्यान शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की प्लानिंग पर है। पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रंप को APEC समिट में आने का न्योता दिया था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दौरान ट्रंप और किम की भी मुलाकात हो सकती है।
