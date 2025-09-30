Donald Trump praises Pakistani PM and Field Marshal Asim Munir for supporting Gaza Peace Plan डोनाल्ड ट्रंप ने की पाक पीएम शरीफ, आसिम मुनीर की तारीफ, कहा- वे शुरुआत से हमारे साथ..., International Hindi News - Hindustan
Donald Trump praises Pakistani PM and Field Marshal Asim Munir for supporting Gaza Peace Plan

डोनाल्ड ट्रंप ने की पाक पीएम शरीफ, आसिम मुनीर की तारीफ, कहा- वे शुरुआत से हमारे साथ...

Donald Trump praises Pakistani PM: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव पर समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:59 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वाइट हाउस में अपने एक बयान के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की है। दरअसल, इजरायली पीएम के साथ जारी किए गए गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से समर्थन मिलने पर ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह (शहबाज शरीफ और मुनीर) शुरुआत से ही हमारे साथ थे।

वाइट हाउस में जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने 20 सूत्रीय गाजा शांति समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे इजरायल और हमास के बीच में जारी युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात सहित तमाम अरब देशों के नेताओं द्वारा इस शांति प्रस्ताव पर सहमति जताने, नए सुझाव देने और सहयोग के लिए तारीफ की। ट्रंप ने अपनी इस योजना को नए गाजा के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया।

ट्रंप ने कहा, "मैं इस प्रस्ताव को बनाने के लिए इन देशों के जबरदस्त समर्थन के लिए उन नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें सऊदी अरब, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन के राजा... तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हैं। इन सभी के साथ मेरी बैठकों और बातचीत में हम सब इस मुद्दे पर एक साथ थे।"

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सैन्य प्रमुख के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल... वे शुरुआत से ही हमारे साथ थे। उन्होंने बस एक बयान जारी किया और कहा कि उन्हें इस समझौते पर पूरा विश्वास है।"

ब्रीफिंग के दौरान ही ट्रंप ने कहा कि जब वह घूम रहे थे, तभी अधिकारियों ने उनसे आकर कहा, "सर, आपके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की ओर से एक बड़ा नोटिस है, वह इसका (गाजा पीस प्लान का) 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं।"

