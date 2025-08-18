Donald Trump Praised Zelensky amid negotiations to end the Russian war in Ukraine डोनाल्ड ट्रंप ने किस बात के लिए की जेलेंस्की की तारीफ, बदला-बदला सा नजर आया अंदाज, International Hindi News - Hindustan
डोनाल्ड ट्रंप ने किस बात के लिए की जेलेंस्की की तारीफ, बदला-बदला सा नजर आया अंदाज

डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग चल रही है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की तारीफ की। इस तरह देखें तो पिछली मुलाकात की तुलना में इस बार डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बदला-बदला सा नजर आया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनMon, 18 Aug 2025 11:32 PM
डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग चल रही है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की तारीफ की। इस तरह देखें तो पिछली मुलाकात की तुलना में इस बार डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बदला-बदला सा नजर आया। बता दें कि पिछली मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को सरेआम बेइज्जत कर डाला था।

सूट की तारीफ
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बार ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने सूट पहन रखा था। पिछली बार जेलेंस्की मिलिस्ट्री ड्रेस में ही पहुंच गए थे। व्हाइट हाउस में उन्हें रिसीव करने पहुंचे ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट की तारीफ की। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पहले ही इसके लिए उनकी तारीफ कर चुका हूं। इस पर जेलेंस्की भी मुस्कुराते हुए नजर आए। इस दौरान ट्रंप ने बाकायदा जेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखा हुआ था।

पिछली बार क्या हुआ था
गौरतलब है कि फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात ठीक नहीं रही थी। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर बुरी तरह से हावी रहे थे। जेलेंस्की के हाव-भाव भी तब काफी अलग थे। हालांकि इस बार दोनों पक्षों ने बहुत ही संयमित व्यवहार का परिचय दिया।

