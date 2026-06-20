डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को बताया 'वॉरियर प्राइम मिनिस्टर', अमेरिकी राष्ट्रपति के कैसे बदले सुर
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह इजरायली सैन्य फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इजरायल उनका सम्मान करता है। ट्रंप ने अलग-अलग इंटरव्यू में नेतन्याहू के साथ अपने संबंध को मजबूत लेकिन सावधानी से संभाला जाने वाला बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 'वॉरियरर प्राइम मिनिस्टर' बताया है। वाशिंगटन के पास कतर की ओर से गिफ्ट किए गए नए एयर फोर्स वन विमान के अनावरण के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि नेतन्याहू एक सच्चे योद्धा प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों नेताओं के बीच लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह इजरायली सैन्य फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं और इजरायल उनका सम्मान करता है। ट्रंप ने अलग-अलग इंटरव्यू में नेतन्याहू के साथ अपने संबंध को मजबूत लेकिन सावधानी से संभाला जाने वाला बताया। उन्होंने कहा, 'यह अच्छा है, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा सनक से दूर रखना होगा।' इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू पर फोन पर गुस्सा जताया था और उन्हें क्रेजी कहा था। जून की शुरुआत में ईरान के साथ शांति वार्ता प्रभावित होने के बाद ट्रंप ने आरोप लगाया था कि नेतन्याहू की वजह से इजरायल और खुद ट्रंप की छवि खराब हो रही है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजरायल की कार्रवाई ट्रंप के ईरान डील को चुनौती दे रही है।
हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि नेतन्याहू ईरान के साथ शांति समझौते को कमजोर करने वाले कदम उठा सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखना चाहता है। इजरायल में इस साल बाद में होने वाले चुनावों को देखते हुए नेतन्याहू की राजनीतिक बची हुई है, इसलिए वे लेबनान से सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहते। इजरायल ट्रंप के शांति मेमोरेंडम के कुछ प्रावधानों से नाराज है क्योंकि यह ईरान पर अधिकतम दबाव बनाए रखने की उसकी रणनीति के खिलाफ है।
इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार को युद्धविराम की घोषणा हुई, जो ट्रंप के ईरान युद्ध समाप्ति समझौते को महज दो दिन बाद चुनौती दे रही है। अमेरिका और कतर के मध्यस्थों की ओर से ब्रोकर किए गए इस समझौते में दोनों पक्षों ने घातक हमलों के बाद समझौता किया। इजरायल के अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का पालन करता है तो इजरायल युद्धविराम का सम्मान करेगा। इस बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को जटिल बना रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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