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होर्मुज से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की हुई आवाजाही, कीमतों पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को खुला रहने देगा और किसी प्रकार की नाकेबंदी नहीं करेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका क्षेत्र में मौजूद जहाजों और सैन्य संसाधनों की मदद से नाकेबंदी लागू करने की क्षमता रखता है।

होर्मुज से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की हुई आवाजाही, कीमतों पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन होर्मुज स्ट्रेट से 1.9 करोड़ (19 मिलियन) बैरल तेल की आवाजाही हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ट्रंप ने लिखा कि तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं और दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हो गई है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल में हुए समझौते के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को खुला रहने देगा और किसी प्रकार की नाकेबंदी नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका क्षेत्र में मौजूद जहाजों और सैन्य संसाधनों की मदद से नाकेबंदी लागू करने की क्षमता रखता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार निगरानी कर रहा है। हाल के सप्ताहों में ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी सैन्य प्रयासों की वजह से बड़ी मात्रा में तेल सुरक्षित रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सका है।

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कई महीनों से जहाजों की आवाजाही प्रभावित

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल और एलएनजी आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अमेरिका-ईरान तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण पिछले महीनों में यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। लेकिन हालिया कूटनीतिक प्रगति और समुद्री यातायात के धीरे-धीरे सामान्य होने से बाजार में राहत का माहौल बना है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

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इस बीच भारत के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका-ईरान समझौते के बाद कई भारत जाने वाली जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। जाकारों का मानना है कि अगर यह मार्ग खुला और सुरक्षित बना रहता है तो भारत समेत दुनिया के बड़े तेल आयातक देशों को लाभ मिलेगा। साथ ही, वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी। हालांकि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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