'वे हमारे देश पर हंसते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा'; ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने खूब सुनाया

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतनी बड़ी रकम देखकर ईरानी नेतृत्व भी हैरान रह गया। पैसा सूटकेसों और बैगों में भरकर उतारा गया और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि सबसे बड़ा मूर्ख अमेरिकी राष्ट्रपति मिल गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके एक बार फिर ईरान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'ईरान पिछले 47 वर्षों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ खेल खेलता रहा है - सिर्फ देरी, देरी और देरी! आखिरकार उन्हें बड़ा फायदा तब मिला जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। वह केवल ईरान के प्रति अच्छे नहीं थे, बल्कि पूरी तरह उनके पक्ष में चले गए। उन्होंने इजरायल और बाकी सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया। ईरान को एक नई और बेहद ताकतवर जिंदगी दे दी। सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नकद राशि विमान से तेहरान भेजी गई। वॉशिंगटन डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के लगभग सभी बैंकों से पैसा निकाल लिया गया था।'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतनी बड़ी रकम देखकर ईरानी नेतृत्व भी हैरान रह गया। पैसा सूटकेसों और बैगों में भरकर उतारा गया और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि उन्हें अब तक का सबसे बड़ा मूर्ख अमेरिकी राष्ट्रपति मिल गया है। वह हमारे नेता के रूप में पूरी तरह विफल थे, हालांकि स्लीपी जो बाइडेन जितने नहीं! उन्होंने आगे कहा, '47 वर्षों से ईरान हमें उलझाता रहा है। हमारे लोगों को सड़क किनारे बम धमाकों में मारता रहा है, विरोध प्रदर्शनों को कुचलता रहा है और हाल ही में 42 हजार निर्दोष और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को खत्म कर दिया। वे हमारे देश पर हंसते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।'

परमाणु हमले की चेतावनी पर तीखी प्रतिक्रिया वहीं, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु हमले की चेतावनी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेतुकापन करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह टिप्पणी अमेरिका की कथित शांति की इच्छा से मेल नहीं खाती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह विकृत विडंबना है कि अमेरिका एक ओर शांति और परमाणु संकट रोकने की बात करता है और दूसरी ओर एक बड़ी चमक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सैन्य धमकी देता है। बकाई ने अपनी पोस्ट में हॉलीवुड फिल्म डॉ. स्ट्रेंजलव का जिक्र करते हुए अमेरिकी बयानबाजी का मजाक भी उड़ाया।