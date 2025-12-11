गाजा के लिए ट्रंप का 'दो सितारा' प्लान, अमेरिकी जनरल को ISF की कमान सौंपने की तैयारी में US

संक्षेप: इजरायल दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि ट्रंप प्रशासन इस बल का नेतृत्व खुद करेगा और इसके कमांडर के तौर पर एक दो-सितारा अमेरिकी जनरल को नियुक्त करेगा।

गाजा में युद्धविराम के बाद भी लगातार संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। यही वजह है कि हमास अभी से ही शांति योजना के अगले चरण का विरोध कर रहा है। हमास ने साफ कह दिया है कि जब तक इजरायल पर घातक हमले पूरी तरह रोकने और गाजा सहित फिलिस्तीनी इलाकों में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ठोस दबाव नहीं बनाया जाता, तब तक वह युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण में आगे नहीं बढ़ेगा।

इस बीच, अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने गुरुवार को दो अमेरिकी और दो इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप प्रशासन गाजा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (International Stabilization Force) की कमान संभालने के लिए एक अमेरिकी दो-सितारा जनरल को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

दरअसल, 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था, उसमें शांति बोर्ड और उसके साथ सहयोग करने वाले देशों को गाजा में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करने की अनुमति दी गई थी। एक्सियोस के अनुसार, इस सप्ताह इजरायल दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि ट्रंप प्रशासन इस बल का नेतृत्व खुद करेगा और इसके कमांडर के तौर पर एक दो-सितारा अमेरिकी जनरल को नियुक्त करेगा।