donald trump plan will setback to ukraine and win for vladimir putin डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे यूक्रेन के टुकड़े! क्रीमिया और दो बड़े शहर रूस को दिलाने का क्या प्लान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़donald trump plan will setback to ukraine and win for vladimir putin

डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे यूक्रेन के टुकड़े! क्रीमिया और दो बड़े शहर रूस को दिलाने का क्या प्लान

डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हीं शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए, जो व्लादिमीर पुतिन ने रखी हैं। हालात यह है कि खुद जेलेंस्की ने माना है कि ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग तो रूस की ही जीत का संदेश है। अब आज की ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग पर दुनिया की नजरें हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनMon, 18 Aug 2025 12:07 PM
share Share
Follow Us on
डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे यूक्रेन के टुकड़े! क्रीमिया और दो बड़े शहर रूस को दिलाने का क्या प्लान

तीन साल से ज्यादा की खूनी जंग, अर्थव्यवस्था तबाह और कई इलाके रूस के कब्जे में जाने को तैयार। यूक्रेन को फरवरी 2022 से अब तक रूस से जारी जंग में यही हासिल हुआ है। कभी अमेरिका की ओर से उसे नाटो का हिस्सा बनने तक का भरोसा मिला था और आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को भूल जाए। यही नहीं डोनेट्स्क और लुहान्स्क जैसे बड़े शहरों को भी डोनाल्ड ट्रंप रूस को ही देने के पक्ष में हैं। उन्होंने खुलकर इस पर बात करना शुरू किया है और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है।

माना जा रहा है कि सोमवार को जेलेंस्की के साथ होने वाली मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं। इस तरह यूक्रेन ही अब घाटे के सौदे की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसने अमेरिका और नाटो देशों की शह पर रूस से लंबी लड़ाई ठान ली थी। यही नहीं सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने तो अलास्का में हुई मीटिंग को कूटनीतिक नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही पराजय माना है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग से व्लादिमीर पुतिन और उनके देश रूस को मुख्यधारा में आने का मौका मिला है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की शर्तों पर ही मीटिंग की है।

यही नहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हीं शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए, जो व्लादिमीर पुतिन ने रखी हैं। हालात यह है कि खुद जेलेंस्की ने माना है कि ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग तो रूस की ही जीत का संदेश है। फिलहाल जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मीटिंग में यूरोपीय नेताओं को भी साथ लेने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह मीटिंग भी काफी हंगामेदार हो सकती है।

इससे पहले जेलेंस्की और ट्रंप की एक मीटिंग हुई थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें दिखता है कि ट्रंप और जेलेंस्की तीखी बहस करते हैं और जेलेंस्की बिना डिनर किए ही वाइट हाउस से निकल जाते हैं। आमतौर पर औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन कूटनीति में किया जाता है, लेकिन उस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों की कूटनीति की नई परिभाषा ही रच दी थी। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन सालों से जारी जंग क्या मोड़ लेगी।

World News In Hindi Russia Russia Ukraine War अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।