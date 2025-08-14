donald trump plan after meeting with vladimir putin what about zelensky व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया आगे का प्लान, जेलेंस्की के लिए क्या, International Hindi News - Hindustan
व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया आगे का प्लान, जेलेंस्की के लिए क्या

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 14 Aug 2025 01:23 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है। यह मीटिंग अमेरिका के ही अलास्का में होगी, जो रूस की सीमा से कूछ दूरी पर ही स्थित है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग को रोकने के लिए कुछ ऐलान हो सकता है। इस बीच मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आगे का प्लान बता दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पुतिन के साथ उनकी मीटिंग पॉजिटिव रही और प्लान के अनुसार ही चली तो फिर अगली बैठक में रूसी राष्ट्रपति के साथ जेलेंस्की की मुलाकात कराई जा सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगली मीटिंग वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच कराई जाएगी। यदि जरूरत हुई तो मैं भी इस मीटिंग में मौजूद रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'यदि पहली मीटिंग बढ़िया रही तो फिर हम दूसरी पर बात करेंगे।' उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि तुरंत ही एक और मीटिंग हो, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की को आमने-सामने बिठाया जाए। यदि आवश्यकता हुई तो मैं खुद भी मौजूद रहूंगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इस मीटिंग में यूक्रेन के उन इलाकों को रूस को देने पर सहमति बन सकती है, जिन पर उसने कब्जा जमा लिया है।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि दूसरी मीटिंग कब कराई जाएगी। वह शुक्रवार को अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने पर राजी नहीं हुए तो फिर रूस को अंजाम भी भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूर होगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि आखिर रूस के खिलाफ उनका क्या ऐक्शन होगा, लेकिन माना जा रहा है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लादे जा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की से भी बात की है।

