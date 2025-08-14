व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया आगे का प्लान, जेलेंस्की के लिए क्या

यूक्रेन और रूस की जंग को रोकने के लिए कुछ ऐलान हो सकता है। इस बीच मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आगे का प्लान बता दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पुतिन के साथ उनकी मीटिंग पॉजिटिव रही और प्लान के अनुसार ही चली तो फिर अगली बैठक में रूसी राष्ट्रपति के साथ जेलेंस्की की मुलाकात कराई जा सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है। यह मीटिंग अमेरिका के ही अलास्का में होगी, जो रूस की सीमा से कूछ दूरी पर ही स्थित है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस की जंग को रोकने के लिए कुछ ऐलान हो सकता है। इस बीच मीटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आगे का प्लान बता दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पुतिन के साथ उनकी मीटिंग पॉजिटिव रही और प्लान के अनुसार ही चली तो फिर अगली बैठक में रूसी राष्ट्रपति के साथ जेलेंस्की की मुलाकात कराई जा सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगली मीटिंग वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच कराई जाएगी। यदि जरूरत हुई तो मैं भी इस मीटिंग में मौजूद रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'यदि पहली मीटिंग बढ़िया रही तो फिर हम दूसरी पर बात करेंगे।' उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि तुरंत ही एक और मीटिंग हो, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की को आमने-सामने बिठाया जाए। यदि आवश्यकता हुई तो मैं खुद भी मौजूद रहूंगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की इस मीटिंग में यूक्रेन के उन इलाकों को रूस को देने पर सहमति बन सकती है, जिन पर उसने कब्जा जमा लिया है।