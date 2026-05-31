सिर पर फाइटर प्लेन्स का साया और ईरान की तरफ इशारा, ट्रंप का नया ‘फोटो वॉर’
एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने का खतरा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोटो वॉर शुरू कर दिया है। अपनी नई पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से क्या कहा है जानिए…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने एक एआई इमेज का इस्तेमाल किया है। इस इमेज के ऊपर लिखा है, ‘आप उलझन में पड़ रहे हैं।’ इस क्रिप्टिक पोस्ट को ईरान के लिए नई चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेठ ने ईरान के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहाकि अगर बातचीत नाकाम होती है और अमेरिकी सेना ईरान पर फिर से हमला बोलने के लिए तैयार है। सिंगापुर में बोलते हुए हेगसेठ ने कहाकि अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करने में पूरी तरह से सक्षम है।
एआई से बनाई हुई तस्वीर
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पोस्ट शेयर की है, वह एक एआई से बनाई गई तस्वीर है। इसमें ट्रंप को अमेरिकी सेना की ड्रेस पहने हुए दिखाया गया है। इसमें वह अपनी उंगली से ही सामने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप के सिर के ऊपर से अमेरिकी फाइटर प्लेन्स को आगे बढ़ते दिखाया गया है। वहीं, नीचे समुद्र में अमेरिकी जहाज लगी वॉरशिप्स समुद्र की लहरों को चीरती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील को डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इसको लेकर अभी भी कोई फैसला हो नहीं पाया है। वहीं, दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है।
ईरान की भी सख्त चेतावनी
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि सिचुएशन रूम में मीटिंग के दौरान वह अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन वाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस पर केवल चर्चा ही हुई है। साथ ही आगे के लिए इसकी तरफ से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इन सबके बीच ईरान ने सभी कॉमर्शियल और नेवी जहाजों के लिए एक ताजा चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता अभी भी पूरी तरह से ईरानी सेना के कब्जे में ही है। ईरानी मीडिया में इसको लेकर आए बयान में कहा गया है कि, सभी जहाज चाहे वो कोई भी हों, यहां से गुजरने से पहले उन्हें आईआरजीसी की अनुमति लेनी ही होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस चेतावनी का उल्लंघन करना यानी अपनी सुरक्षा खतरे में डालने के बराबर होगा।
अमेरिका ने रोका जहाज
उधर, अमेरिका की सेना ने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे एक और वाणिज्यिक जहाज को रोक दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक गाम्बिया के ध्वज वाले मालवाहक पोत लियान स्टार ने ईरानी बंदरगाह में प्रवेश करने की कोशिश करते समय अमेरिकी सेना की कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बताया कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी विमानों द्वारा जहाज को रोका गया था। उन्होंने कहाकि अमेरिकी सेना ने उस पर कब्जा नहीं किया है। अमेरिका सेना ने हाल की कार्रवाई के साथ उन छह जहाजों को रोक दिया जो नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। अमेरिका ने 17 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू की थी, क्योंकि ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद युद्ध शुरू होने पर होर्मुज बंद कर दिया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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