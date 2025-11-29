Hindustan Hindi News
डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की तैयारी? एयरस्पेस बंद करने का ऐलान, लगातार बढ़ा रहे दबाव

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला और इसके आस-पास के एयरस्पेस को बंद करने का बयान दिया है। इसे वेनेजुएला के ऊपर दबाव बढ़ाने का अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और प्रयास माना जा रहा है।

Sat, 29 Nov 2025 09:15 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला और इसके आस-पास के एयरस्पेस को बंद करने का बयान दिया है। इसे वेनेजुएला के ऊपर दबाव बढ़ाने का अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और प्रयास माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को अवैध घोषित कर चुके हैं। ट्रंप के ताजा कदम के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहे हैं?

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखी एक पोस्ट में एयरस्पेस बंद करने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि सभी एयरलाइन, पायलट, ड्रग डीलर और मानव तस्करों से। कृपया वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का वायुक्षेत्र पूर्ण रूप से बंद माना जाए। ट्रंप के इस आदेश पर वेनेजुएला के संचार मंत्री की तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी ट्रंप की पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बता दें कि कैरेबियन में कथित ड्रग बोटों के खिलाफ अमेरिकी हमले महीनों से चल रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य निर्माण भी हो रहा है। इस बीच ट्रंप ने वेनेजुएला में गुप्त सीआईए अभियानों को अधिकृत किया है। राष्ट्रपति ने इस सप्ताह सैन्य सेवा के सदस्यों से कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के संदिग्ध मादक पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए बहुत जल्द जमीनी स्तर पर अभियान शुरू करेगा।

