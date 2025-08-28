Donald Trump orders flags to be flown at half-mast in honor of students killed in school shooting अमेरिका के स्कूल में 4 मिनट तक होती रही गोलीबारी, 2 बच्चों की मौत; ट्रंप ने जताया शोक, International Hindi News - Hindustan
Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मिनियापोलिसThu, 28 Aug 2025 06:55 AM
Minneapolis School Shooting: अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार को एक कैथोलिक चर्च में हुई गोलीबारी की घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। यह घटना उस समय हुई जब बच्चे स्कूल की प्रार्थना सभा में शामिल थे। हमलावर ने चर्च की खिड़कियों से राइफल से गोलियां चलाईं। इस घटना में 8 और 10 साल के दो बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने बाद में खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूल में हुई सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 31 अगस्त 2025 को सूर्यास्त तक वाइट हाउस और देश भर की सभी सार्वजनिक इमारतों पर अमेरिकी झंडे आधे झुके रहेंगे।

वाइट हाउस की घोषणा में कहा गया है कि मैं आदेश देता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्वज वाइट हाउस, सभी सार्वजनिक भवनों, सैन्य चौकियों, नौसैनिक स्टेशनों, कोलंबिया जिले में संघीय सरकार के नौसैनिक जहाजों और संयुक्त राज्य अमेरिका व उसके क्षेत्रों पर 31 अगस्त 2025 को सूर्यास्त तक आधा झुका रहेगा। ट्रंप ने दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में भी ध्वज को आधा झुकाने का निर्देश दिया। घोषणा में आगे कहा गया कि सभी अमेरिकी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और विदेशों में स्थित अन्य सुविधाओं, जिनमें सैन्य सुविधाएं, नौसैनिक जहाज और स्टेशन शामिल हैं, पर ध्वज को समान अवधि के लिए आधा झुकाया जाएगा।

ट्रंप ने व्यक्त की संवेदना

वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्हें इस दुखद गोलीबारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है और एफबीआई ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुई इस दुखद गोलीबारी के बारे में मुझे पूरी जानकारी दे दी गई है। एफबीआई तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई है। वाइट हाउस इस घटना पर नजर बनाए हुए है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें।

मिनियापोलिस स्कूल गोलीबारी

दरअसल, मिनियापोलिस के एक कैथोलिक स्कूल में बुधवार सुबह एक हमलावर ने प्रार्थना सभा में शामिल बच्चों पर गोलीबारी की, जिसमें 8 और 10 साल के दो बच्चों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने बाद में खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा ने बताया कि हमलावर की उम्र लगभग 20 साल थी और उसके पास राइफल, शॉटगन और पिस्तौल थी। गोलीबारी के समय बच्चे स्कूल में अपने पहले हफ्ते के उत्सव के लिए एकत्रित थे। ओ'हारा ने बताया कि बेंच पर बैठे दो छोटे बच्चे मारे गए।

24 घंटे में चौथी गोलीबारी

पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा के अनुसार, हमलावर का नाम रॉबिन वेस्टमैन था, जिसकी उम्र 20 साल थी और उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हमलावर ने चर्च के कुछ दरवाजों को लकड़ी से बंद किया था और वहां एक धुआं बम मिला, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा कि यह घटना बच्चों के परिवारों और पूरे शहर के लिए अत्यंत दुखद है। वहीं, पास में रहने वाले बिल बिएनमैन ने बताया कि उन्होंने लगभग चार मिनट तक 50 गोलियों की आवाज सुनी। मिनियापोलिस में 24 घंटे से कम समय में यह चौथी गोलीबारी की घटना है। मंगलवार दोपहर से तीन अन्य गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे फिलिप्स इलाके में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग घायल हुए थे।

पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा ने क्या कहा?

ब्रायन ओ'हारा ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह घटना अत्यंत परेशान करने वाली थी। मंगलवार दोपहर तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मंगलवार रात 8 बजे दूसरी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ। बुधवार सुबह 2 बजे तीसरी गोलीबारी में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अभी तक इन गोलीबारी की घटनाओं के आपस में संबंधित होने का कोई सबूत नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है।

