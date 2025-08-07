अमेरिका में जल्द होगी जनगणना, ट्रंप का नया आदेश; अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने की नई तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जल्द से जल्द जनगणना करवाने का आदेश दिया है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा है कि इस जनगणना में अवैध प्रवासियों को नहीं गिना जाएगा।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने की नई कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जल्द से जल्द जनगणना करवाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को अधिकारियों को जनगणना करवाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान ट्रंप ने कहा है कि इस प्रक्रिया में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी अवैध प्रवासी को ना गिना जाए।

ट्रंप ने देश में एक सटीक जनगणना कराने का निर्देश देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने वाणिज्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह आधुनिक तथ्यों और आकंड़ों पर आधारित और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से प्राप्त परिणामों और सूचनाओं का उपयोग करते हुए, एक नई और बेहद सटीक जनगणना पर तुरंत काम शुरू करे।” ट्रंप ने आगे कहा, “जो लोग हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें जनगणना में नहीं गिना जाएगा।"

गौरतलब है कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश में हर 10 साल में जनगणना करवाई जाती है। नियमों के मुताबिक इस दौरान राज्य में मौजूद सभी व्यक्तियों की गिनती की जाती है। इनमें देश में अवैध रूप से रह रहे लोग भी शामिल हैं। अमेरिका में अगली जनगणना 2030 में होनी है हालांकि ट्रंप ने अभी से ही इसका ऐलान कर दिया है।