Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump once again takes credit for India Pak ceasefire trump demands nobel prize
मैंने लाखों-करोड़ों लोगों को बचाया… अब ट्रंप को चाहिए 8 नोबेल पुरस्कार, भारत का भी लिया नाम

मैंने लाखों-करोड़ों लोगों को बचाया… अब ट्रंप को चाहिए 8 नोबेल पुरस्कार, भारत का भी लिया नाम

संक्षेप:

ट्रंप ने यह भी कहा है कि इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पदभार संभालने के तुरंत बाद 2009 में यह पुरस्कार मिल गया था।

Jan 21, 2026 07:48 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाहतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक बार 8 वैश्विक युद्धों को रुकवाने का दावा करते हुए कहा है कि उन्हें हर जंग खत्म करवाने के बदले एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई और इसीलिए वे नोबेल के हकदार हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बनी युद्ध जैसी स्थिति को सुलझाने और मध्यस्थता का दावा भी किया, जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को वाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग शुरू होने वाली थी, जिसे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा, "मैंने 10 महीनों में आठ ऐसे युद्ध खत्म किए जो शायद कभी खत्म नहीं पाते। पाकिस्तान और भारत। वे एक-दूसरे से लड़ रहे थे। आठ विमान गिराए गए थे। मेरी राय में, वे परमाणु युद्ध करने वाले थे।”

शहबाज शरीफ का जिक्र

वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए थे और उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मिलियन लोगों को बचाया और शायद उससे भी कहीं ज्यादा।" ट्रंप ने कुछ दिन ही पहले एक कार्यक्रम में यही बातें कही थी।

ये भी पढ़ें:गिफ्ट में मिला नोबेल तो ट्रंप के बदले सुर,मचाडो को वेनेजुएला में मिलेगा बड़ा रोल
ये भी पढ़ें:सबको पता है, हम नोबेल पुरस्कार नहीं देते; नॉर्वे के पीएम का ट्रंप को दो टूक जवाब

हर युद्ध के लिए मिलना चाहिए नोबेल

ट्रंप ने आगे दावा किया कि उन्हें हर युद्ध के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैंने लाखों-करोड़ों लोगों को बचाया। ऐसा नहीं है कि नॉर्वे फैसले नहीं लेता, ठीक है? यह नॉर्वे में है। नॉर्वे फैसले लेता है।” वहीं ट्रंप ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो का जिक्र करते हुए कहा, इसीलिए मैं मारिया का इतना सम्मान करता हूं, जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा, मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। उन्हें मिलना चाहिए।" बता दें कि मचाडो ने हाल ही में अपना नशांति पुरस्कार पदक ट्रंप को दिया था, जिसके बाद नोबेल फाउंडेशन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी।

भारत ने किया है फैक्ट चेक

गौरतलब है कि ट्रंप ने कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का श्रेय खुद को दिया है। उन्होंने पिछले साल 10 मई से लेकर अब तक लगभग 80 बार यह दावा किया है। बीते साल 10 मई को ट्रंप सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद दोनों देश पूर्ण व तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार करता रहा है। भारतीय सेना ने बताया है कि भारत के हमलों से त्रस्त होकर पाकिस्तान ने युद्धविराम की मिन्नतें की थीं जिसके बाद दोनों देशों के बीच DGMO स्तर पर हुई वार्ता के बाद संघर्षविराम पर सहमति बनी थी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।