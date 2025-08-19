Donald Trump on Volodymyr Zelenskyy dress in white house Meeting मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता... जब जेलेंस्की की ओर इशारा कर बोले डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
वाइट हाउस में जेलेंस्की एक स्मार्ट काली जैकेट और कॉलर वाली काली शर्ट में पहुंचे। ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे यह बहुत पसंद आया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनTue, 19 Aug 2025 10:14 AM
यूक्रेन में जिंदगी और मौत का सवाल चल रहा है। अलास्का से वाइट हाउस तक शांति के लिए बैठकें हो रही हैं। सोमवार ( 18 अगस्त ) को वाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की कई प्रमुख यूरोपीय नेताओं के साथ पहुंचे। उनका उद्देश्य ट्रंप के साथ बैठक कर युद्ध को रोकने पर चर्चा करना था। लेकिन इन सभी अहम मुद्दों के बीच वाइट हाउस प्रेस कोर में सबसे अधिक चर्चा इस बात पर थी कि क्या इस बार जेलेंस्की सूट पहनेंगे या नहीं।

ड्रेसिंग सेंस का उड़ाया गया था मजाक

दरअसल, फरवरी में जब यूक्रेन के युद्धकालीन नेता ओवल ऑफिस गए थे, तब एक अमेरिकी पत्रकार ने बिजनेस सूट के बजाय सैन्य शैली की पोशाक पहनने के लिए उनका मजाक उड़ाया था। उस समय यह सिर्फ उनके ड्रेसिंग सेंस का मजाक लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में इसने तनावपूर्ण माहौल बना दिया था।

उस वक्त ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रूस के आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी समर्थन के लिए 'आभारी' न होने के लिए जेलेंस्की की आलोचना की थी। पूरी दुनिया उस घटना को देख रही थी। एक संप्रभु राष्ट्र, जिसे अमेरिका का मित्र भी माना जाता है, उसके राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से डांटा गया था। लेकिन छह महीने बाद स्थिति काफी बदल गई थी।

जेलेंस्की की ड्रेस की तारीफ

18 अगस्त को वाइट हाउस में जेलेंस्की एक स्मार्ट काली जैकेट और कॉलर वाली काली शर्ट में पहुंचे। ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे यह बहुत पसंद आया। इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया कि मेरे पास यही सबसे अच्छा है।

बता दें कि अमेरिकी पत्रकार ब्रायन ग्लेन ने ट्रंप के साथ बैठक के दौरान जेलेंस्की की ड्रेस की तारीफ की। तब ट्रंप ने बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैंने भी यही कहा था। उन्होंने जेलेंस्की को याद दिलाया कि यही वह व्यक्ति है जिसने पिछली बार आपकी आलोचना की थी। जेलेंस्की ने जवाब दिया कि मुझे यह याद है। उन्होंने मजाक में कहा कि आपने वही सूट पहना है। इस पर कमरे में मौजूद अमेरिकी अधिकारी और पत्रकार हंस पड़े।

ओवल ऑफिस में क्या हुआ था

बता दें कि फरवरी में ओवल ऑफिस में हुई पिछली मुलाकात के दौरान ग्लेन ने जेलेंस्की से पूछा था कि आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप एक देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और आप इसे पहनने से इनकार करते हैं। क्या आपके पास सूट नहीं है? कई अमेरिकियों को लगता है कि आप इस पद की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने यूक्रेन में शांति स्थापित होने तक सैन्य पोशाक पहनने का फैसला किया है।

