लगा था यूक्रेन जंग रुकवाना बहुत आसान होगा, पर पुतिन से निराश हूं; ब्रिटेन के PM से मिलकर बोले ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते दिनों जंग रोकने की कोशिश में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी मुलाकात भी की थी। हालांकि इस बैठक के बाद जंग के रुकने के कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं। अब ट्रंप भी निराश नजर आ रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पुतिन से बेहद निराश हैं। ट्रंप इन दिनों अपने बहुचर्चित ब्रिटेन दौरे पर हैं जहां गुरुवार को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें "सचमुच निराश" किया है। इससे पहले ट्रंप और स्टारमर की बैठक में दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से चल रहे युद्ध को खत्म कराने के मुद्दे पर भी बात की है।
बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, "युद्ध एक अलग चीज है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत होती हैं। आपने सोचा था कि आपके लिए आसान समय होगा और इसका उल्टा हो जाता है।" ट्रंप ने आगे कहा, "पुतिन ने मुझे निराश किया है। मेरा मतलब है, बहुत से लोग मर रहे हैं, और रूस जितने लोगों को मार रहा है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को खो रहा है।" ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर होगी।"
पुतिन पर बरसे स्टारमर
वहीं इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई चर्चा में यह भी शामिल था कि हम यूक्रेन को और अधिक मदद देने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत कर सकते हैं और पुतिन पर एक स्थायी शांति समझौते पर सहमत होने के लिए दबाव कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टारमर ने कहा, "हाल के दिनों में पुतिन ने आक्रमण शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हमला करके अपना असली चेहरा दिखाया है, जिसमें और भी ज्यादा खून-खराबा हुआ है और भी ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए हैं और नाटो के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन हुआ है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की हरकतें नहीं हैं जो शांति चाहता हो।" स्टारमर ने यह भी कहा कि जंग रुकवाने के लिए ट्रंप का हस्तक्षेप करना जरूरी था क्योंकि उनके दबाव में ही पुतिन ने सच में कोई कदम उठाने की इच्छा दिखाई है।
‘पहले दिन’ जंग खत्म कराने का वादा
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले वादा किया था कि वे अपने कार्यकाल के पहले दिन ही इस जंग को खत्म करवा देंगे। उन्होंने यह भी कहा था अगर वे राष्ट्रपति होते तो जंग कभी शुरू ही नहीं होती। हालांकि ट्रंप को अब तक यूक्रेन जंग को खत्म करवाने या शांति समझौता करवाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ट्रंप ने बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से सीधी मुलाकात भी की लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया।
