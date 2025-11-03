पुतिन-जिनपिंग में किसके साथ डील करना मुश्किल, ट्रंप का हैरान करने वाला जवाब; क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रेसीडेंट शी जिनपिंग एक अनोखी तिकड़ी बनाते हैं। यह तिकड़ी है सत्ता और ताकत की। हाल ही में ट्रंप से पुतिन और जिनपिंग को लेकर एक सवाल पूछा गया। यह सवाल था, ‘पुतिन और जिनपिंग में से किसके साथ डील करना ज्यादा मुश्किल है?’ इस पर ट्रंप का जवाब और भी हैरान करने वाला था।
दोनों नेताओं पर क्या कहा
डोनाल्ड ट्रंप का यह इंटरव्यू सीबीएस न्यूज पर हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में से किसके साथ डील करना मुश्किल होता है? इस पर ट्रंप बिना एक भी पल गंवाए जवाब दिया, ‘दोनों ही टफ हैं, स्मार्ट हैं और दोनों ही मजबूत नेता हैं।’ इन लोगों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इनके साथ बहुत गंभीरता से पेश आना होता है। यह लोग ऐसे नहीं हैं जो आते ही कहेंगे कि वाह क्या शानदार दिन है। बल्कि यह लोग बेहद गंभीरता से पेश आने वाले लोग हैं।
अलास्का वार्ता पर क्या बोले
इस इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से अलास्का वार्ता के बारे में भी पूछा गया। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए बातचीत की थी। हालांकि अभी तक इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। हालांकि ट्रंप ने इस दौरान अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि मैं तो हर दिन ही रेड कारपेट बिछाऊंगा।
वहीं, परमाणु सुरक्षा पर चिंता जताते हुए ट्रंप ने दुनिया ने इसे दुनिया के लिए खतरा बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर रूस है, वहीं चीन काफी दूरी के साथ तीसरे नंबर पर है। इस दौरान ट्रंप ने दुनिया को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है कि हम पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं।
