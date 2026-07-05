Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'फर्जी आंसू' खामेनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप बोले- एक हमले में सब खत्म कर सकता हूं

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें, तो एक हमले में ईरान की बाकी बची लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे।

'फर्जी आंसू' खामेनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप बोले- एक हमले में सब खत्म कर सकता हूं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो एक हमले में ईरान की बाकी बची लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वह ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वह ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। इतना ही नहीं ट्रंप खामेनेई के सामने लोगों के रोने पर तंज कसते हुए कहा कि 'शायद यह फर्जी आंसू हैं।' बता दें, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दोनों देशों के बीच शांति समझौता काफी हद तक लागू हो गया है। 4 जुलाई से ईरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में एक छत के नीचे ईरान की लगभग पूरी लीडरशिप इकट्ठा होगी।

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "वह सभी (ईरान की बाकी बची लीडरशिप) वहां होगी। मैं चाहूं, तो एक हमला और सब को खत्म कर सकता हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। अगर वह खत्म हो जाएंगे, तो हम बात किससे करेंगे?"

ये भी पढ़ें:ईरान में निकला अली खामेनेई का जनाजा, कहां और कब दफन किए जाएंगे सुप्रीम लीडर?

'शायद यह फर्जी आंसू हैं'- खामेनेई के जनाजे को लेकर ट्रंप

ईरान में हाल ही में पहली बार दिवंगत नेता खामेनेई का जनाजा रखा गया था। कई देशों के लोगों ने वहां जाकर श्रद्धांजलि दी थी। लोग रो भी रहे थे। ट्रंप ने लोगों के इसी रोने को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता था कि लोगों को खामेनेई से नफरत है। शायद यह फर्जी आंसू हों" ट्रंप के इस बयान पर अर्मेनिया स्थिति ईरान एम्बेसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब दिया। इस पोस्ट में लिखा गया कि 'आप (ट्रंप) इन चीजों को नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास न तो सभ्यता है, न इतिहास है और न ही सम्मान है।'

ये भी पढ़ें:'नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है' डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कसा इजरायली पीएम पर तंज

ईरान ने अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले दी थी चेतावनी

अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ चुके ईरान को भी इस कार्यक्रम पर हमले का डर है। इसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर हमला होता है, तो कई जानें जा सकती है। इसी वजह से ईरान ने पहले ही इस कार्यक्रम पर हमला करने के खिलाफ अपनी चेतावनी जारी कर दी है।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस्लामिक सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अगर हमला होता है, तो इसका जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा, "हम ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और जियोनिस्ट रिजीम (इजरायल) को किसी भी तरह के हमले के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अगर ऐसा होता है, तो तीखा जवाब दिया जाएगा।"

ये भी पढ़ें:क्रिप्टो बना ट्रंप की सबसे बड़ी कमाई का जरिया, पाकिस्तान कनेक्शन ने बढ़ाई टेंशन

खामेनेई के अंतिम संस्कार में जुटेगी करोड़ों की भीड़

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर केवल उस देश के ही नहीं बल्कि दुनियाभर में मौजूद शिया समुदाय के नेता थे। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। ईरान सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां कर ली हैं, लेकिन इसके बाद भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें हजारों लोगों की जानें जा सकती है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, तकरीबन 3000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए खामेनेई करीब चार दिन चलेगा। अंतिम दिन 9 जुलाई उन्हें गृहनगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News India News In Hindi Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।