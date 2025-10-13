'यह 8वां युद्ध जिसे मैंने सुलझाया, भारत-पाकिस्तान का याद करें', गाजा युद्धविराम पर डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सहित लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के अपने पिछले प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा, ‘भारत-पाकिस्तान के बारे में सोचें। उन युद्धों के बारे में सोचें जो वर्षों से चल रहे थे।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अलग-अलग देशों में युद्ध रुकवाने को लेकर फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक संघर्षों को हल करने में अहम भूमिका निभाई है। मध्य पूर्व की यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह वापस लौटने पर इस मामले को उठा सकते हैं। गाजा युद्धविराम को लेकर ट्रंप ने दावा किया, 'यह 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। मैं सुन रहा हूं कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। अब मेरे वापस लौटने तक इंतजार करना होगा। मैं एक और युद्ध हल कर रहा हूं क्योंकि युद्धों को हल करने में अच्छा हूं।'

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सहित लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के अपने पिछले प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा, 'भारत-पाकिस्तान के बारे में सोचें। उन युद्धों के बारे में सोचें जो वर्षों से चल रहे थे। 31 साल, 32 साल और 37 साल से मसले चले आ रहे थे, जिसमें हर देश में लाखों लोग मारे गए। मैंने उनमें से ज्यादातर को एक दिन के भीतर समाप्त कर दिया। यह बहुत अच्छा है।' ट्रंप ने कहा कि शांति पहलों के जरिए लाखों जिंदगियां बचाने में भूमिका निभाना सम्मान की बात है। मेरे प्रयास व्यक्तिगत मान्यता या पुरस्कारों के लिए नहीं हैं।