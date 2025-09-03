मुझे कोई चिंता नहीं, अमेरिका के पास सबसे मजबूत सेना; चीन-रूस की बढ़ती दोस्ती पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन और रूस की दोस्ती से उन्हें कोई चिंता नहीं है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। यहां वह सैन्य परेड समारोह का भी हिस्सा होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को SCO समिट को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को एक रेडियो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास विश्व की सबसे मजबूत सेना है और चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ कभी भी अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर निराशा भी जाहिर की है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के मुलाकात को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे मजबूत सेना है और वे हम पर अपनी सेना का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। यकीन मानिए, यह उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी।" ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका को चीन की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा चीन को अमेरिका की जरूरत है।

पुतिन से बेहद निराश हूं- डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वे अलास्का में हुई बैठक के बाद भी यूक्रेन पर शांति समझौते पर ना पहुंच पाने की वजह से वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद निराश हैं। ट्रंप ने स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो में कहा, “मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध थे लेकिन अब मैं बहुत निराश हूं।”