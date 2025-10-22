मैं चीन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूं, लेकिन... 155% टैरिफ लगाने पर ट्रंप अड़े

संक्षेप: ट्रंप का कहना है कि वह व्यक्तिगत तौर पर चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सालों से एकतरफा इकोनॉमिक डील की वजह से अमेरिका के पास सख्त ऐक्शन लेने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था।

US China Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के चलते दुनियाभर के देशों से अपने संबंध खराब कर लिए हैं। इस बीच, उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि भले ही उनकी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली हो, लेकिन अमेरिका चीन पर 155 फीसदी टैरिफ लगाना एक नवंबर से जारी रखेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि वह अब भी रूस का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा, "अभी, 1 नवंबर से, चीन पर लगभग 155 परसेंट टैरिफ लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए टिकाऊ है।"

ट्रंप का कहना है कि वह व्यक्तिगत तौर पर चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सालों से एकतरफा इकोनॉमिक डील की वजह से अमेरिका के पास सख्त ऐक्शन लेने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था। ट्रंप ने आगे कहा, ''मैं चीन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूं, लेकिन चीन पिछले कुछ सालों से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट बिजनेस के जरिए से स्मार्ट नहीं थे। उन्होंने चीन और हर दूसरे देश को हमारा फायदा उठाने दिया।''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, “मैंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील की। ​​मैंने जापान और साउथ कोरिया के साथ एक डील की। ​​इनमें से बहुत सी डील बहुत अच्छी हैं। यह नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है। मैं टैरिफ की वजह से ऐसा कर पाया। हमें अमेरिका में सैकड़ों बिलियन, यहां तक कि ट्रिलियन डॉलर मिल रहे हैं, हम कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे।”