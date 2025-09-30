Donald Trump offers a formula for peace in Gaza Israel is ready but what is Hamas mood ट्रंप ने दे दिया गाजा में शांति का फॉर्मूला, इजरायल भी तैयार; पर किस मूड में है हमास, International Hindi News - Hindustan
ट्रंप ने दे दिया गाजा में शांति का फॉर्मूला, इजरायल भी तैयार; पर किस मूड में है हमास

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रूस ट्रंप के प्रयासों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी आशा करते हैं कि यह योजना लागू हो और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में मदद करे।

Nisarg Dixit भाषाTue, 30 Sep 2025 06:58 PM
हमास ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर विचार करके प्रतिक्रिया देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही योजना का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमास इस योजना पर सहमत होगा या नहीं। योजना में कहा गया है कि युद्ध खत्म करने के बदले हमास को आत्मसमर्पण करके हथियार डालने होंगे।

इसके अलावा योजना में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद भेजने और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा भी किया गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल-हमास युद्ध के दौरान 66 हजार फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।

इस बीच, गाजा से जुड़ी योजना को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मिलना जारी है। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद कहा कि वे इस योजना का समर्थन करते हैं।

इजरायल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने कहा कि उनके देश ने ट्रंप की योजना को स्वीकार कर लिया है और अब हमास को अपना रुख बताना है। सार ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कहा, 'अब हम यह देखेंगे कि हमास राष्ट्रपति (ट्रंप) की योजना स्वीकार करता है या नहीं।'

उन्होंने कहा, 'हम अपने बंधकों को दो साल बाद वापस आते देखना चाहते हैं...। हम एक नया गाजा भी देखना चाहते हैं, जो कट्टरपंथ मुक्त, हथियार मुक्त हो और इजरायल तथा इसके नागरिकों के लिए कोई खतरा न बने।' रूस ने गाजा को लेकर ट्रंप की योजना के सफल होने की उम्मीद जताई है।

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रूस ट्रंप के प्रयासों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारी आशा करते हैं कि यह योजना लागू हो और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में मदद करे।

