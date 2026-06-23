ईरान के साथ समझौते में ट्रंप फंसा रहे पेच? अब शुरू किया परमाणु राग; ईरान ने क्या कहा
ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहाकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए सहमति दे दी है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ऐसी किसी सहमति से इनकार कर चुका है।
ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहाकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए सहमति दे दी है। साथ ही उन्होंने इसके लिए उसकी तारीफ भी की है। हालांकि इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने ऐसी किसी भी सहमति से इनकार कर चुका है। सोमवार को ईरान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे को नकार दिया कि उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति दी है। वेंस ने इसको लेकर कहा था कि इस बात को लेकर बतौर अमेरिकी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हालांकि ईरान ने यह जरूर कहाकि वह संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन के साथ सहयोग को जारी रखेगा।
ट्रुथ सोशल पर क्या लिखा
ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि तमाम झूठे बयानों और फेक न्यूज में ईरान पर अमेरिका की जीत को छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है। इन सबके बावजूद, ईरान ने भविष्य में उच्चतम स्तर के परमाणु निरीक्षणों के लिए पूरी तरह से और पूर्ण रूप से सहमति दे दी है, जो अनंत समय तक जारी रहेगी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहाकि ईरान की यही परमाणु ईमानदारी आगे की बातचीत का भविष्य तय करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान इसको लेकर सहमत नहीं होता तो आगे की बातचीत का रास्ता बंद हो जाएगा।
व्यापक समझ का हिस्सा
ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक समझ का हिस्सा था। उन्होंने कहाकि ईरान के कदमों के आधार पर ही उन्होंने होर्मुज को खुला रहने देने के लिए सहमति दी थी। साथ ही किसी नेवी ब्लॉकेड की संभावना खारिज कर दी थी। ट्रंप ने कहाकि हालात बदलने पर भी अमेरिकी जहाज अपनी जगह बने रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ शांति बातचीत को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताया और कहाकि ईरान के रोके गए पैसे को मुक्त करने की शर्त यह होगी कि वह अमेरिका में उगाए गए मक्का, सोयाबीन और गेहूं खरीदे।
मदद की भी लिखी बात
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है...यह एक मानवीय संकट है और मुझे लगता है कि मदद करना जरूरी है। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि ईरान अमेरिका से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद खरीदना शुरू करेगा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो एमेरिटस, जोसेफ ग्लॉबर ने कहाकि मुझे नहीं लगता कि कम समय में व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा।
ग्लॉबर ने कहा कि इस बात की संभावना कम है कि ईरान भोजन के मामले में अपने दूसरे व्यापारिक साझेदारों को छोड़ दे और अमेरिका से खरीदारी करे। उन्होंने कहाकि ईरान के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में ब्राज़ील, भारत, तुर्किये, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना शामिल हैं और अमेरिका से खरीदने की ट्रंप की मांग से हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़वाहट पैदा हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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