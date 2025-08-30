ट्रंप की क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अब भारत यात्रा की योजना नहीं, NYT का दावा

ट्रंप के कार्यक्रम से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘मोदी को यह बताने के बाद कि वह इस वर्ष के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे, ट्रंप की अब शरद ऋतु में भारत जाने की कोई योजना नहीं है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की अब कोई योजना नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को अपनी खबर में यह दावा किया। अखबार ने अपनी खबर में सिलसिलेवार बताया है कि कैसे पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच संबंध ‘‘बिगड़े’’ हैं।

अखबार ने ‘‘नोबेल पुरस्कार और एक कठिन फोन कॉल: ट्रंप-मोदी संबंध कैसे बिगड़े’’ शीर्षक से प्रकाशित खबर में ट्रंप के कार्यक्रम से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘मोदी को यह बताने के बाद कि वह इस वर्ष के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे, ट्रंप की अब शरद ऋतु में भारत जाने की कोई योजना नहीं है।’’

न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे पर अमेरिका या भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत इस वर्ष के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख में बताया गया है कि किस प्रकार ट्रंप और मोदी के संबंध मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय सैन्य झड़प में मध्यस्थता के ट्रंप के बार-बार दावों के बाद बिगड़ गए। हालांकि, भारत ने इस दावे का खंडन किया था। लेख के मुताबिक, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान संघर्ष का ‘समाधान’ करने के बार-बार किए गए दावों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए और यह तो बस शुरुआत थी।’’इसमें दावा किया गया कि मोदी का ट्रंप के प्रति ‘धैर्य जवाब दे रहा है।’’