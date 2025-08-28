लिसा कुक की बर्खास्तगी के बाद अब अमेरिका ने CDC निदेशक को हटाया, ट्रंप चाहते क्या हैं?

फेड गवर्नर लिसा कुक की बर्खास्तगी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमेरिका की शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की निदेशक सुसान मोनारेज को महज एक महीने के भीतर ही पद से हटा दिया।

फेड गवर्नर लिसा कुक की बर्खास्तगी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमेरिका की शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की निदेशक सुसान मोनारेज को महज एक महीने के भीतर ही पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही एजेंसी के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सुसान मोनारेज अब रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की निदेशक नहीं हैं। हम उनकी अमेरिकी जनता के प्रति समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि, विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें पद से क्यों हटाया गया।

वाइट हाउस ने क्या कहा? वाइट हाउस ने बुधवार को घोषणा की कि सीडीसी की निदेशक सुसान मोनारेज को शपथ ग्रहण के एक महीने से भी कम समय में बर्खास्त कर दिया गया। वैक्सीन नीतियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों पर बढ़ते तनाव के बीच कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। विभाग की घोषणा से पहले सुसान ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) से कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। बुधवार शाम उनके वकील मार्क जैद और एबे डेविड लोवेन ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मोनारेज ने न तो इस्तीफा दिया और न ही उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें हटाया गया है।

बयान में कहा गया, जब सीडीसी निदेशक सुसान ने गलत और बिना वैज्ञानिक आधार वाले आदेश का पालन करने से इनकार किया और ईमानदार डॉक्टरों को नहीं हटाया, तो उन्होंने जनता की सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखा। यही कारण है कि उन्हें निशाना बनाया गया। वकीलों ने आगे कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है। यह हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने, विशेषज्ञों की आवाज दबाने और विज्ञान का राजनीतिकरण करने की कोशिश है। मोनारेज पर हमला हर अमेरिकी के लिए चेतावनी है कि हमारे वैज्ञानिक तंत्र को अंदर से नष्ट किया जा रहा है।

इन लोगों ने दिया इस्तीफा सीडीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें उप निदेशक डॉ डेबरा हौरी, उभरती और जूनोटिक संक्रामक बीमारियों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के प्रमुख डॉ डैनियल जर्निगन, और टीकाकरण व श्वसन रोगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के प्रमुख डॉ डेमेट्रे डस्कलाकिस शामिल हैं। डॉ हौरी ने एक ईमेल में लिखा कि बजट कटौती, पुनर्गठन और छंटनी के कारण एजेंसी पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन इन बदलते हालात में इस भूमिका को निभाना संभव नहीं समझती।

उन्होंने टीकों को लेकर फैली अफवाहों और सीडीसी की संचार क्षमता पर नए प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के कल्याण के लिए सीडीसी में वैज्ञानिक जानकारी को कभी नहीं रोका जाना चाहिए और न ही राजनीति के हिसाब से बदला जाना चाहिए। वहीं, डॉ डस्कलाकिस ने एक अलग ईमेल में लिखा कि मैं अब इस भूमिका में काम नहीं कर सकता, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को हथियार बनाया जा रहा है।