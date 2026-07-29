जॉर्डन पर मिसाइल हमले के बाद ट्रंप की नई धमकी, बोले- ईरान की बुरी तरह पिटाई करेंगे
ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो ईरान की बुरी तरह पिटाई की जाएगी।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे को 'देख लेने' की धमकी लगातार दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी सेना पर हमले जारी रखता है तो वाशिंगटन तेहरान की 'बुरी तरह पिटाई' करेगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका रात के समय हुए इस हमले का कड़ा सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।
फॉक्स न्यूज को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अमेरिकी परिसंपत्तियों पर रात के समय हुए ईरानी हमले का कड़ा जवाब देगा।ट्रंप ने कहा कि हम उन पर कड़ी मार करेंगे। उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन ईरान को बुरी तरह पीटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाए गए मिसाइल हमले को 'सरप्राइज अटैक' करार दिया और बताया कि सैनिकों के पास आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए महज कुछ मिनट का समय था।
कूटनीति के लिए दरवाजा खुला
कड़ी चेतावनी के बावजूद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी इस संकट का कूटनीतिक समाधान पसंद करता है। इससे पहले वाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के दौरान उन्होंने मिसाइल हमले को 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ 'अच्छी बातचीत' कर रहा है, लेकिन साफ किया कि आगे कोई भी हमला होने पर अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया देगा।
अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को बेस पर गिरने से पहले ही रोक लिया। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान का पहला सीधा मिसाइल हमला था। इससे पहले ट्रंप ने पिछले सप्ताह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की योजना रोक दी थी ताकि कूटनीतिक वार्ता का रास्ता खुला रहे।
अमेरिका-सऊदी अरब के हमले
दूसरी ओर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हमले किए। इस ऑपरेशन में लॉजिस्टिक्स हब, हथियार डिपो और तेहरान से जुड़े सशस्त्र समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। इराक ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वहीं, ईरान ने बड़े क्षेत्र में युद्ध छेड़ने की मंशा से इनकार किया है। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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