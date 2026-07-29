जॉर्डन पर मिसाइल हमले के बाद ट्रंप की नई धमकी, बोले- ईरान की बुरी तरह पिटाई करेंगे

ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो ईरान की बुरी तरह पिटाई की जाएगी।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे को 'देख लेने' की धमकी लगातार दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी सेना पर हमले जारी रखता है तो वाशिंगटन तेहरान की 'बुरी तरह पिटाई' करेगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका रात के समय हुए इस हमले का कड़ा सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है।

फॉक्स न्यूज को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अमेरिकी परिसंपत्तियों पर रात के समय हुए ईरानी हमले का कड़ा जवाब देगा।ट्रंप ने कहा कि हम उन पर कड़ी मार करेंगे। उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन ईरान को बुरी तरह पीटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाए गए मिसाइल हमले को 'सरप्राइज अटैक' करार दिया और बताया कि सैनिकों के पास आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए महज कुछ मिनट का समय था।

कूटनीति के लिए दरवाजा खुला कड़ी चेतावनी के बावजूद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी इस संकट का कूटनीतिक समाधान पसंद करता है। इससे पहले वाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के दौरान उन्होंने मिसाइल हमले को 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ 'अच्छी बातचीत' कर रहा है, लेकिन साफ किया कि आगे कोई भी हमला होने पर अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया देगा।

अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को बेस पर गिरने से पहले ही रोक लिया। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान का पहला सीधा मिसाइल हमला था। इससे पहले ट्रंप ने पिछले सप्ताह ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की योजना रोक दी थी ताकि कूटनीतिक वार्ता का रास्ता खुला रहे।