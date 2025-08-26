Donald Trump new tariff threat on digital taxes Know Reason अमेजन-मेटा पर शिकंजा कसा तो भड़क गए ट्रंप, दे दी 'टैरिफ मिसाइल' छोड़ने की धमकी, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump new tariff threat on digital taxes Know Reason

अमेजन-मेटा पर शिकंजा कसा तो भड़क गए ट्रंप, दे दी 'टैरिफ मिसाइल' छोड़ने की धमकी

ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स या उससे जुड़े नियम लागू करेंगे, उनके खिलाफ अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा और चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनTue, 26 Aug 2025 12:11 PM
अमेजन-मेटा पर शिकंजा कसा तो भड़क गए ट्रंप, दे दी 'टैरिफ मिसाइल' छोड़ने की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने 'टैरिफ मिसाइल' छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स या उससे जुड़े नियम लागू करेंगे, उनके खिलाफ अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा और चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप का यह बयान उन देशों के लिए सख्त संदेश है जो अल्फाबेट, मेटा और अमेजन जैसी अमेरिकी टेक दिग्गजों पर टैक्स लगा रहे हैं।

कड़े लहजे में धमकी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तीखे अंदाज में कहा कि वह अमेरिका की 'शानदार टेक कंपनियों' पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विस नियम और डिजिटल मार्केट रेगुलेशन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने और भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि ये नियम चीन की बड़ी टेक कंपनियों को पूरी छूट देते हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

टेक्नोलॉजी और चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विस कानून और डिजिटल मार्केट नियम अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने और भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। ये बेशर्मी से चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को पूरी छूट देते हैं। इसे तुरंत बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी अत्यंत मूल्यवान टेक्नोलॉजी और चिप्स के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएगा।

भारी अतिरिक्त टैरिफ की धमकी

ट्रंप ने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि मैं उन सभी देशों को, जो डिजिटल टैक्स, कानून, नियम या रेगुलेशन लागू करते हैं, चेतावनी देता हूं कि अगर ये भेदभावपूर्ण कदम नहीं हटाए गए, तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके देश के अमेरिका में होने वाले निर्यात पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा।

