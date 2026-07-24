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भारत समेत 60 देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, लगाए जबरन मजदूरी के आरोप; कितना देना होगा टैक्स

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात से भारत समेत अपने 60 सहयोगियों पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के  बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 12.5 फीसदी तक का टैरिफ लगाया है। भारत को 10 फीसदी वाली श्रेणी में रखा गया है।

US President Donald Trump
US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 60 सहयोगी व्यापारिक देशों को झटका देते हुए मध्य रात्रि में ही 10 से 12.5 फीसदी तक के टैरिफ का ऐलान कर दिया है। भारत को 10 फीसदी वाली टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। ट्रंप का आरोप है कि जिन उत्पादों को अमेरिका में निर्यात किया जा रहा है उनमें जबरन मजदूरी का इस्तेमाल हुआ है। बता दें कि पहले लगाए गए टैरिफ की मियाद गुरुवार मध्य रात्रि में ही खत्म हो रही थी। ट्रंप के नए टैरिफ शुक्रवार 12.01 am (ईस्टर्न टाइम) से लागू हो गए हैं।

सु्प्रीम कोर्ट से झटका, पर नहीं माने डोनाल्ड ट्रंप

भारत, चीन और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के बड़े व्यापार सहयोगियों पर इस ऐलान का प्रभाव पड़ने वाला है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रजंटटेटिव जेमीसन ग्रीर ने टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा, अमेरिका लगभग 100 सालों से जबरन मजदूरी के लिए टैरिफ लगाता रहा है। पहले भी व्यापारिक सहयोगियों को यह शुल्क भरना पड़ता था। यह नया टैरिफ इस साल की शुरुआत में लगाए गए 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ की जगह लेगा। बता दें कि टैरिफ को लेकर अमेरिका की ट्रंप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला था। इसके बाद से ट्रंप प्रशासन टैरिफ लगाने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रहा है।

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चीन और जापान को देना होगा 12.5 फीसदी टैक्स

भारत को 10 फीसदी वाली श्रेणा में रखा गया है। ऐसे 17 ही देश हैं। जबकि चीन और जापान समेत कई देशों को 12.5 फीसदी की दर से टैरिफ देना होगा। कुछ सेक्टर में पहले से ही ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। उनपर इस नए टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका-मेक्सिको- कनाडा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत इन देशों को भी छूट दी गई है। ट्रंप का दावा है कि इन टैरिफ को डिजाइन करने में एक महीना मेहनत की गई है और इसमें कोई भी कानूनी बाधा नहीं है।

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अधिकारियों के हवाले से एएनआई ने बताया कि पहले भारत पर भी 12.5 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना बन रही थी। हालांकि बाद में कहा गया कि फोर्स्ड लेबर के मामले में भारत में काफी सुधार हुआ है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रजंटेटिव ने कहा कि भारत समेत 17 देशों को 10 फीसदी वाली श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में कनाडा, मेक्सिको, बांग्लादेश इंडोनेशिया और ब्रिटेन भी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने उन सहयोगियों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है जिन सहयोगियों ने जबरन मजदूरी पर शिकंजा कसा है।

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लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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