वह एक बेवकूफ हरा***दा; बराक ओबामा को लेकर यह क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा पर नया हमला बोला है। ट्रंप ने ओबामा प्रशासन द्वारा ईरान के साथ की गई डील की आलोचना करते हुए कहा कि ईरानी लोग इस डील पर हंसते थे और ओबामा को गाली देते थे।

Donald Trump about obama: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकसर ईरान के मुद्दे को लेकर अपने पूर्ववर्ती ओबामा की आलोचना करते रहते हैं। लेकिन फ्रांस में जी7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक ओबामा को लेकर अपशब्द कह दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबामा प्रशासन ने डील के माध्यम से ईरान को परमाणु हथियार बनाने की खुली छूट दे दी थी। इतना ही नहीं उन्हें बड़ी मात्रा में पैसा भी उपलब्ध करवा दिया था।

फ्रांस में मिस्त्र के राष्ट्रपति सीसी के साथ मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ओबामा की ईरान के साथ डील और अपनी डील को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन ने उस डील के माध्यम से ईरान को खुली छूट दे दी थी। ईरानी इस बात को लेकर हंसते थे। उन्होंने कहा, "ईरानी लोग ओबामा पर हंसते थे और कहते थे कि वह एक बेवकूफ सन ऑफ *** है।"

ट्रंप ने कहा, "कोई भी ऐसा समझौता नहीं कर सकता था। मेरा मतलब है कि ओबामा ने ईरान के साथ जो जेसीपीओए की डील की थी वह बर्बाद थी। उन्होंने ईरान को 1.7 अरब डॉलर नकद दे दिए थे। 1.7 अरब डॉलर के हरे नोटों के नकद, बैंक से निकालकर एक बोइंग 757 में भरकर ईरान भेज दिए।" बता दें, ट्रंप लगातार ईरान के साथ अपनी और ओबामा की डील की तुलना करते रहते हैं। वह सार्वजनिक तौर पर भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वह ईरान के साथ ऐसी डील करेंगे, जो ओबामा प्रशासन की डील से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। हालांकि, विशेषज्ञों की इस मुद्दे को लेकर राय थोड़ी अलग है।