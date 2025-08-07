donald trump new post from today night america will save billions dollars आज आधी रात से अमेरिका के बचेंगे अरबों डॉलर, फायदा उठाने वाले देश होंगे पस्त: डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
आज आधी रात से अमेरिका के बचेंगे अरबों डॉलर, फायदा उठाने वाले देश होंगे पस्त: डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि आज रात से अमेरिका की अरबों डॉलर की बचत शुरू हो जाएगी। उन्होंने लिखा, ‘आज आधी रात से जवाबी टैरिफ लागू हो जाएंगे। अरबों डॉलर ऐसे देशों से आएंगे, जिन्होंने सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया है। इस कमाई से वह खुश रहे हैं, जबकि अमेरिका को नुकसान हुआ है।’

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:38 AM
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पोस्ट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि आज रात से अमेरिका की अरबों डॉलर की बचत शुरू हो जाएगी। अमेरिका एक बार फिर से महानता के रास्ते पर चलेगा। उन्होंने लिखा, 'आज आधी रात से जवाबी टैरिफ लागू हो जाएंगे। अरबों डॉलर ऐसे देशों से आएंगे, जिन्होंने सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया है। इस कमाई से वह खुश रहे हैं, जबकि अमेरिका को नुकसान हुआ है। अब यह रकम अमेरिका वापस लौटेगी।' इसके साथ ही उन्होंने अदालत पर भी निशाना साधा और वहां वामपंथी विचारधारा वाले लोगों का कब्जा होने का आरोप लगाया। दरअसल अमेरिकी समयानुसार आज आधी रात से 90 देशों पर बढ़ा हुआ टैरिफ लागू हो जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ही बाधा कट्टर वामपंथी अदालत है। यह अदालत चाहती है कि देश गिर जाए, कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि यही एक चीज है, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लक्ष्य में आड़े आ सकती है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो तमाम देशों को देखते हुए उच्चतम स्तर है। इस तरह बीते कुछ सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब हुए हैं। एक तरफ ट्रंप खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का अच्छा दोस्त बताते रहे हैं तो वहीं इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ भी लादे हैं।

क्यों पाक के करीब और भारत का बना रकीब, अमेरिका की क्या नीति

अमेरिका की इस दोहरी नीति को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है तो वहीं भारत के प्रति रुखा रवैया अपनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह भारत को ट्रेड डील के लिए दबाव में लाने की रणनीति है। इसके अलावा पाकिस्तान से दोस्ती का एक कारण यह भी है ताकि उसे चीन के पाले से खींचा जाए। बीते कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। इमरान खान सरकार के दौर में पाकिस्तान का रुख अमेरिका से काफी अलग हो गया था। अब संतुलन बनाने की नीति के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया है।

