7 जेट मार गिराए थे, परमाणु युद्ध की बन रही थी स्थिति; भारत-पाकिस्तान जंग पर फिर बोले ट्रंप
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मैंने व्यापार और जो कुछ भी करना था, उसका उपयोग किया है।’ हालांकि, ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि जेट विमानों का नुकसान दोनों में से किसी एक देश ने किया था या यह मिलाकर दिया गया आंकड़ा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने दुनिया भर में 7 युद्धों को रोका, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भी शामिल है। ट्रंप ने कहा किया कि जिन सात युद्धों को उन्होंने रोका, उनमें से चार के लिए टैरिफ और व्यापार का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा, 'मेरे पास टैरिफ और व्यापार था। मैं कहा कि अगर आप लड़ना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। इसके बाद सभी ने हार मान ली।' उन्होंने कहा कि मैंने इन सभी युद्धों को रोका। एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच का था।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध अगले स्तर पर था, जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। उन्होंने पहले ही 7 जेट विमान मार गिराए थे। यह युद्ध तेजी से बढ़ रहा था। मैंने कहा कि क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ और नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं।' इसके बाद उन्होंने कहा कि अब देखिए कोई युद्ध नहीं हो रहा है। मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया। मैंने व्यापार और जो कुछ भी करना था, उसका उपयोग किया है। हालांकि, ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि जेट विमानों का नुकसान दोनों में से किसी एक देश ने किया था या यह मिलाकर दिया गया आंकड़ा है।
ट्रंप ने कई बार किए दावे
पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने 6 युद्धों को खत्म किया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी शामिल थी। 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ने वाशिंगटन के बाद पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई है। इसके बाद से ट्रंप ने 40 से अधिक मौकों पर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को सुलझाने में मदद की। दूसरी ओर, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि किसी भी देश के नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ युद्धविराम लाने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।