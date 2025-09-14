Donald Trump Minister Lutnick Says India Brags about having 1 4 Billion Population But 1.4 अरब की आबादी का बखान करता है भारत, लेकिन हमसे... ट्रंप के मंत्री के बिगड़े बोल, International Hindi News - Hindustan
1.4 अरब की आबादी का बखान करता है भारत, लेकिन हमसे... ट्रंप के मंत्री के बिगड़े बोल

डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मंत्री हॉवर्ड लुटनिक भारत पर कई बार निशाना साधते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि भारत 1.4 अरब की आबादी का बखान करता है, लेकिन अमेरिका से एक छोटी सी मात्रा में भी मक्का नहीं खरीदता।

Madan Tiwari पीटीआई, वॉशिंगटनSun, 14 Sep 2025 07:43 PM
भारत-चीन और रूस की तिकड़ी से घबराए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई दिल्ली से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर उनके ही मंत्री भारत को लेकर विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत 1.4 अरब की आबादी का बखान करता है, लेकिन वह अमेरिकी मक्के की एक छोटी सी मात्रा भी नहीं खरीदेगा। भारत पर निशाना साधते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली को अपने टैरिफ कम करने होंगे, वरना उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। लुटनिक ने यह टिप्पणी एक साक्षात्कार के दौरान की, जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत, कनाडा और ब्राजील जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ अपने बेहद मूल्यवान संबंधों का इन देशों पर टैरिफ लगाकर कुप्रबंधन कर रहा है।

लुटनिक ने कहा, "यह रिश्ता एकतरफा है, वे हमें बेचते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं। वे हमें अपनी अर्थव्यवस्था से बाहर रखते हैं, और वे हमें बेचते हैं जबकि हम उनके आने और फायदा उठाने के लिए पूरी तरह खुले हैं।" उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति कहते हैं, निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार'।" लुटनिक ने कहा, ''भारत शेखी बघारता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं। 1.4 अरब लोग अमेरिका से एक बुशल मक्का क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या यह बात आपको बुरी नहीं लगती कि वे हमें सब कुछ बेचते हैं और हमारा मक्का नहीं खरीदते? वे हर चीज पर टैरिफ लगाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, "अपने टैरिफ कम करो, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हम तुम्हारे साथ करते हैं।" वाणिज्य मंत्री ने आगे कहा, "हमें वर्षों की गलतियों को सुधारना है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम इसे ठीक नहीं कर लेते, तब तक टैरिफ दूसरी तरफ रहे।" लुटनिक ने कहा, "यही राष्ट्रपति का मॉडल है, और या तो आप इसे स्वीकार करें या फिर आपको दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करने में मुश्किल होगी।" बता दें कि ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसमें 25 फीसदी रेसिप्रोकल और अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल आयात करने के लिए लगाया है।

