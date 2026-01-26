Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump minister got angry over the deal between India and the European Union calling it a fraud
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई डील तो भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री, बता दिया धोखेबाज

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई डील तो भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री, बता दिया धोखेबाज

संक्षेप:

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहा है। उन्होंने भारत को सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है।

Jan 26, 2026 09:58 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका एक तरफ भारत का हितैषी होने का दावा करता है तो दूसरी तरफ समय-समय पर अपनी चिढ़ भी निकालता रहता है। अब यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली भारत की ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए लेकिन यूरोपीय देश उनके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश अपने ही खिलाफ युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं और यह सब रूस के तेल के माध्यम से हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बेसेंट ने कहा, हमने भारत पर रूस से तेल खरीदने के एवज में 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। आप अनुमान लगाइए कि पिछले सप्ताह क्या हुआ? ईयू ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। हालांकि भारत ने कहा है कि ट्रेड डील पर अभी साइन नहीं हुए हैं, बल्कि केवल सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि रूस से तेल आयात का बहाना करके ही अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के लिए वार्ता धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसी बीच यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से अमेरिका को जैसे झटका लग गया है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को ही जानकारी दी है कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय नजरिये से यह व्यापार समझौता संतुलित और भविष्योन्मुखी है, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा।

सौदे को दिया गया है अंतिम रूप

अग्रवाल ने भरोसा जताया कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। वाणिज्य सचिव ने घोषणा की, ''वार्ता सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।'' उन्होंने आगे बताया कि इस समय समझौते के मसौदे की कानूनी जांच चल रही है। सरकार की कोशिश इन प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर समझौते पर हस्ताक्षर करने की है।

उन्होंने कहा, उम्मीद है कि इस समझौते पर इसी साल हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह अगले साल की शुरुआत में प्रभावी हो सकता है। समझौते के कार्यान्वयन में समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी अनिवार्य है, जबकि भारत में केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। यह समझौता 18 साल की लंबी बातचीत के बाद पूरा हुआ है। वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी।

वार्ता पूरी होने की औपचारिक घोषणा मंगलवार को यहां होने वाले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 जनवरी को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ शिखर वार्ता करेंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Donald Trump Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।