Donald Trump meeting with Turkish president Erdogan and Pakistan PM Shehbaz Sharif कुछ घंटों के अंदर भारत के दो दुश्मनों से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, पाकिस्तान संग क्या खिचड़ी?
कुछ घंटों के अंदर भारत के दो दुश्मनों से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, पाकिस्तान संग क्या खिचड़ी?

अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप भारत के दो दुश्मनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। पहले तो उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक की।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 25 Sep 2025 10:46 PM
अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप भारत के दो दुश्मनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। पहले तो उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की दिशा में कदम बढ़ाए। ट्रंप और एर्दोगन की इस मीटिंग के बाद तुर्की को अमेरिकी फाइटर जेट्स एफ-35 मिलने का रास्ता खुलने के संकेत मिले हैं। वहीं, इसी दिन ट्रंप की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होनी है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अब शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव है।

वहीं, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। बगराम एयरबेस को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं। इन हालात के बीच अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कुछ खिचड़ी जरूर पकाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों से सीमा पर पाकिस्तान के रिश्ते उलझे हुए हैं। ऐसे में वह अमेरिका से सहारे के लिए बेकरार है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोअन के साथ बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एर्दोअन से कहा कि वह भी रूस से तेल न खरीदे। यह यात्रा 2019 के बाद से एर्दोअन की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा है। ट्रंप ने एर्दोअन से मुलाकात के दौरान अंकारा को F-35 लड़ाकू जेट प्राप्त करने का रास्ता खुला रखा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और भू-राजनीतिक संकटों पर चर्चा की।

